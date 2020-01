IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko -2

09.01.2020 - 10:25 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 10 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

04:25

09:25

DJ IRW-PRESS: Osisko Gold Royalties Ltd. : Osisko mit positivem Überblick der erreichten Ziele in 2019Dow Jones hat von IRW-Press eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.Montreal, 8. Januar 2020 - Osisko Gold Royalties Ltd ("Osisko" oder das "Unternehmen") (TSX & NYSE: OR) möchte einige der jüngsten Erfolge des Unternehmens hervorheben, die einen beträchtlichen Mehrwert für seine Aktionäre darstellen werden. Im Jahr 2019 meldete Osisko insgesamt acht (8) Lizenz- und Streaming-Transaktionen im Wert von über $ 245 Millionen - womit das Unternehmen zu den aktivsten Teilnehmern im Lizenz- und Streaming-Sektor zählt.- Horne 5 Silver Stream: Am 27. Februar schloss Osisko einen Silberstream mit Falco Resources Ltd. ("Falco") für bis zu 100 % des aus dem Projekt Horne 5 in Québec, Kanada, geförderten Silbers. Die von Osisko im Rahmen des Stream-Abkommens zu leistenden Einlagen basieren auf Meilensteinen im Zusammenhang mit dem Projektfortschritt. Sobald der Silberstream Horne 5 in Produktion ist, hat er das Potenzial, jährlich etwa 30.000 goldäquivalente Unzen (GEOs") an Osisko zu liefern, womit er nach den Lizenzgebühren von Canadian Malartic in Osiskos Lizenzgebühren- und Stream-Portfolio an zweiter Stelle steht. Die Erschließung des Silberstreams Horne 5 im Jahr 2019 stellte eine seltene Gelegenheit dar, Zugang zu einem sinnvollen Minenstream in einer erstklassigen Bergbaugerichtsbarkeit zu erhalten, ohne irgendwelche Belastungen wie Rückkäufe, Produktionsschwellen oder Produktionsobergrenzen. Es wird erwartet, dass Falco sein Projekt während des gesamten Jahres 2020 durch den Genehmigungsprozess weiter vorantreiben wird, während es gleichzeitig seinen positiven Dialog mit bestimmten Schlüsselakteuren, einschließlich der Regierung von Québec weiter verfolgt- Aktienrückkauf: Am 25. Juni meldete Osisko einen Rückkauf von 12.385.717 Osisko-Stammaktien von einem gemeinsam besessenen Tochterunternehmen bestimmter von Orion Resource Partners ("Orion") gemanagter Investmentfonds, was einem Gesamtwert von $ 174,6 Millionen entsprach. Die Zahlung von Osisko an Orion bestand aus einer Kombination aus Bargeld und dem direkten Transfer anderer von Osisko gehaltener Aktien. Im Rahmen einer gleichzeitigen Transaktion stimmte Osisko auch dem Verkauf bestimmter anderer Aktienwerte, die von Osisko gehalten wurden, an separate Unternehmen, die von Orion verwaltet werden, gegen Barzahlung zu. Die Aktienrückkauftransaktion war eine elegante Lösung, die es dem Unternehmen ermöglichte, Orion dabei zu helfen, seinen Eigentumsanteil zum Vorteil aller verbleibenden Aktionäre zu reduzieren, während Osisko gleichzeitig eine Ausstiegsmöglichkeit für bestimmte seiner Aktienbestände erhielt.- Investitionsvereinbarung Sable Resources: Am 29. August haben Osisko und Sable Resources Ltd. ("Sable") ein strategisches Investitionsabkommen erzielt, in dem sich Osisko bereit erklärte, die Explorationsaktivitäten von Sable über einen Zeitraum von vier Jahren gegen eine Nettolizenzgebühr für die Schmelze ("NSR") von bis zu 2 % zu unterstützen, die alle Grundstücke von Sable in diesem Zeitraum abdeckt. Die strategische Investition in Sable unterstützte das hervorragende Team von Geowissenschaftlern von Sable und verschaffte Osisko ein Lizenzgebühren-Exposure von (unter anderem) über 440.000 Hektar im Norden Mexikos und über 58.000 Hektar in der argentinischen Provinz San Juan. Die Investition von Osisko in Sable beinhaltete auch ein Vorkaufsrecht ("ROFR") auf alle zukünftigen Lizenzgebühren und Streaming-Transaktionen von Sable. Im ersten Quartal 2020 wird Sable voraussichtlich sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Vinata in Mexiko erbohren. Sable erhielt außerdem Genehmigungen für sechs Ziele in seinem Don Julio-Cluster in Argentinien sowie Umwelt- und Gemeinschaftsgenehmigungen für sein Scorpius-Projekt in der Nähe von Ayacucho Peru, die es dem Unternehmen ermöglichen, alle vorrangigen Ziele das ganze Jahr über systematisch zu testen.- Mantos-Blancos-Stream-Verstärkung: Am 3. September meldete Osisko Bermuda Limited ("OBL"), ein hundertprozentiges Tochterunternehmen des Unternehmens, ein Abkommen mit Mantos Copper S.A. ("Mantos Copper") zur Verbesserung seines bestehenden Silberstreams in der Kupfermine Mantos Blancos in Chile. Die Transaktion zur Änderung des Streams war Teil einer umfassenden Finanzierung, die es Mantos Copper ermöglichen wird, die Mantos Blancos Sulfidkonzentrationsanlage zu erweitern. Zu den Vorteilen für Osisko zählen (i) eine zusätzliche Exposition gegenüber einem langlebigen Vermögenswert mit weiterem Produktions- und Minenlebensdauer-Potenzial; (ii) eine sofortige Erhöhung der Cash-Marge pro Unze und des jährlichen Cashflows aus dem Stream; und (iii) eine Erhöhung des Wertes des bestehenden Silberstroms von OBL auf Mantos Blancos. Es wird erwartet, dass Mantos Copper im Jahr 2020 die Expansion von Mantos Blancos weiter vorantreiben wird, wobei die Fertigstellung für Mitte 2021 erwartet wird.- Barkerville-Akquisition: Am 21. November stimmte Osisko dem Erwerb von 100 % der Anteile an Barkerville Gold Mines Ltd. zu, dem Eigentümer des Goldprojekts Cariboo im Zentrum von British Columbia, Kanada. Durch die Aufnahme des Projekts Cariboo in das Portfolio von Osisko wird ein potenziell erstklassiges Brownfield-Asset in Kanada mit einer hochwertigen Mineralressource, einem beträchtlichen Explorationspotenzial sowie einer beträchtlichen Tailing- und Bergbauinfrastruktur hinzugefügt. Im Jahr 2020 wird es eines der Hauptziele von Osisko sein, eine Drittfinanzierung für das Projekt Cariboo zu erhalten und gleichzeitig das Fachwissen des Unternehmens in den Bereichen Exploration, Genehmigung, Minenentwicklung und Minenfinanzierung zu nutzen, um das Projekt weiter voranzutreiben und den Wert zu steigern.- Bralorne NSR Royalty: Am 21. November unterzeichnete Osisko ein Investitionsabkommen, in dessen Rahmen es eine NSR-Lizenzgebühr von 1,2 % von Talisker Resources Ltd. erwarb. ("Talisker") auf dem historischen Goldprojekt Bralorne im Südwesten von British Columbia (Kanada). Die Investition von Osisko in Talisker beinhaltete auch eine Kapitalrendite für Lizenzgebührenrückkäufe sowie für Lizenz- und Streamfinanzierungen im Zusammenhang mit Taliskers Landpaket von über 226.000 Hektar in British Columbia. Es wird erwartet, dass Talisker im Jahr 2020 die Bestätigungsbohrungen und Explorationsarbeiten bei Bralorne fortsetzen und gleichzeitig neue Ziele auf dem Grundstück Spences Bridge entwickeln wird.- Pine Point Royalty: Am 3. Dezember meldeten Osisko und Osisko Metals Incorporated ("Osisko Metals") ein Abkommen, gemäß dem Osisko den Erwerb einer NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % auf dem Pine Point-Projekt von Osisko Metals in den kanadischen Nordwest-Territorien zustimmte. Pine Point ist ein brachliegendes, im Tagebau erschließbares Zink-Blei-Areal, das eine abgeleitete Mineralressource von 52,4 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 4,64% Zink und 1,83% Blei (6,47% ZnEq) enthält, was es zum größten Zinklager mit Grubenbeschränkung in Kanada macht. Es wird erwartet, dass Osisko Metals im Jahr 2020 die Projektstudien, die Exploration und die Arbeit in der Gemeinde auf Pine Point fortsetzen wird.- Santana Royalty: Am 6. Dezember meldeten Osisko und Minera Alamos Inc. ("Minera Alamos") eine Lizenzgebühren-Transaktion, die das zur Produktion zugelassene Projekt Santana vollständig finanziert. Santana, im mexikanischen Bundesstaat Sonora gelegen, ist ein einfaches Haufenlaugungs-Goldprojekt mit sehr geringem Kapitalbedarf, das möglicherweise in einem kurzen Zeitrahmen von etwa 8 Monaten in Produktion gebracht werden könnte. Sobald Santana in Produktion ist, könnte das Unternehmen Osisko mit 1.000 bis 2.000 GEOs pro Jahr versorgen, wobei das Potenzial mit weiteren Explorationen nach oben steigen könnte. Minera Alamos wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2020 mit dem Bau des Santana-Projekts beginnen.- Kapitalrückfluss an die Aktionäre: Bis zum heutigen Tag hat Osisko seit seiner Gründung im Jahr 2014 zusätzlich zu den oben genannten Leistungen etwa $336 Millionen in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgegeben. Allein im Jahr 2019 schüttete Osisko etwa $30 Millionen an Dividenden und über $184 Millionen durch Aktienrückkäufe aus.Qualifizierte PersonDer wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Dr. Guy Desharnais, P.Geo., Director of Mineral Resources Evaluation bei Osisko Gold Royalties Ltd., überprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist.Über Osisko Gold Royalties Ltd.Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein zwischengeschaltetes Unternehmen für Edelmetall-Lizenzen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 135 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt. Das Portfolio von Osisko ist durch seine 5%ige NSR-Lizenzgebühr auf die Mine Canadian Malartic, die größte Goldmine in Kanada, verankert. Osisko besitzt auch ein Aktienportfolio aus öffentlich gehandelten Ressourcenunternehmen, einschließlich einer 15,9 %-Beteiligung an Osisko Mining Inc., einer 17,9 %-Beteiligung an Osisko Metals Incorporated und einer 19,9 %-Beteiligung an Falco Resources Ltd.Osisko ist eine nach dem Recht der Provinz Québec gegründete Gesellschaft mit Hauptsitz in der 1100 avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Osisko Gold Royalties Ltd:Sandeep SinghMORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)PräsidentTel. (514) 940-0670ssingh@osiskogr.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete AussagenBestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Diese vorausblickenden Aussagen erfordern naturgemäß bestimmte Annahmen und beinhalten notwendigerweise bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in diesen vorausblickenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantien. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können die Fähigkeit von Osisko einschließen, das volle Potenzial seiner Investitionen bei Falco, Sable, Mantos Copper, Talisker, Osisko Metals und Minera sowie seiner Transaktion mit Barkerville Gold Mines Ltd. zu realisieren, sind jedoch nicht darauf beschränkt, und die Fähigkeit von Falco, Sable, Mantos Copper, Talisker, Osisko Metals und Minera, die geplanten und erwarteten Aktivitäten im Jahr 2020 durchzuführen, sowie gegebenenfalls danach die Fähigkeit von Osisko, Drittmittel für das Cariboo-Projekt zu erhalten und gleichzeitig das Projekt voranzubringen und den Wert des Projekts zu steigern. Wörter wie "kann", "wird", "würde", "könnte", "erwartet", "glaubt", "plant", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "fährt fort" oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft verwendet werden, und das Bedingte, sollen zukunftsgerichtete Aussagen identifizieren. Die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung, einer Prognose oder einer Projektion zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Wahrnehmung des Managements in Bezug auf historische Trends, aktuelle Bedingungen und erwartete zukünftige Entwicklungen sowie anderer Überlegungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen angesehen werden. Osisko erachtet seine Annahmen aufgrund der derzeit verfügbaren Informationen als angemessen, weist den Leser jedoch darauf hin, dass sich seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen sich viele außerhalb der Kontrolle von Osisko befinden, letztendlich als falsch erweisen könnten, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die sich auf Osisko und sein Geschäft auswirken; Solche Risiken und Ungewissheiten beinhalten unter anderem Risiken in Bezug auf die Fähigkeit der Explorationsaktivitäten, die von den Betreibern der Grundstücke durchgeführt werden, die Mineralisierung genau vorherzusagen; Fehler in den geologischen Modellen der Betreiber; die Fähigkeit der Betreiber, weitere Explorationsaktivitäten, einschließlich der Bohrungen, durchzuführen; das fehlende Interesse Dritter an der Finanzierung des Cariboo-Projekts.Weitere Informationen hinsichtlich dieser und anderer Faktoren und Annahmen, die den vorausblickenden Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren" im jüngsten Jahresbericht von Osisko, der bei der kanadischen Wertpapierkommission eingereicht wurde und elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf SEDAR unter www.sedar.com sowie bei der U.S. Securities and Exchange Commission verfügbar ist und elektronisch unter Osiskos Emittentenprofil auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar ist. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen von Osisko zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich nach diesem Datum ändern. Osisko lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist.Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49721Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49721&tr=1

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68827L1013Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.20200109 1025info@resource-capital.chOsisko Gold Royalties Ltd.(END) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)