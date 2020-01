IRW-PRESS: RNC Minerals : RNC Minerals verstärkt Team durch Berufung von Chad Williams in den Vorstand

06.01.2020 - 16:29 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 7 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Dow Jones hat von IRW-Press eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.Toronto, Ontario, 6. Januar 2020 - RNC Minerals (TSX: RNX) ("RNC") freut sich, die Ernennung von Chad Williams, P. Eng., in sein Board of Directors bekannt zu geben.Paul Andre Huet, Vorsitzender und CEO von RNC, sagte: "Wir sind sehr erfreut, dass der Chad unserem Vorstand beitritt und freuen uns auf seine Beiträge. Chad ist ein anerkannter Manager in der Bergbauindustrie, nicht nur mit dem durchschlagenden Erfolg von Red Cloud, sondern auch während seiner gesamten Karriere in der Geschäftsführung, im Investmentbanking und als Bergbauanalyst. Da wir uns nun auf die Steigerung der Produktion und die Senkung der Kosten in unserem westaustralischen Goldbergbau- und -mahlbetrieb konzentrieren, werden die Erfahrung von Chad eine wertvolle Orientierungshilfe bei der Arbeit an der Erweiterung des Unternehmens zur Schaffung von Shareholder Value darstellen".Herr Williams ist der Vorsitzende und Gründer von Red Cloud Securities und verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich Bergbau-Finanzen und -Management, nachdem er zuvor die Positionen des CEO von Victoria Gold Corp., des Leiters des Bergbau-Investmentbanking bei Blackmont Capital Inc. und eines hochrangigen Bergbau-Analysten bei der TD Bank und anderen kanadischen Brokerfirmen bekleidet hatte. Herr Williams war Direktor mehrerer aufstrebender Bergbauunternehmen und war einer der Gründer von Agilith Capital Inc. und Westwind Capital Inc. Herr Williams hat einen P.Eng. in Bergbau und einen MBA von der McGill Universität.Die Zukunft von RNC ist glänzend", sagte Mr. Williams. "Die beiden Goldminenbetriebe des Unternehmens entwickeln sich nun aufgrund der vielen positiven Veränderungen, die Paul Huet und sein Team in den letzten Monaten vorgenommen haben, sehr gut. Mit kontinuierlichen Kostenverbesserungen und den verbleibenden signifikanten Aufwärtsbewegungen in beiden Betrieben verspricht dies ein sehr aufregendes Jahr für die Aktionäre von RNC zu werden".Über RNCRNC konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion und die Senkung der Kosten seiner integrierten Goldminen Beta Hunt und Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien. Die Aufbereitungsanlage in Higginsville ist eine kostengünstige 1,4 Mtpa-Aufbereitungsanlage, die mit der Kapazität von RNCs Untertage-Beta-Hunt-Mine und dem Tagebau Higginsville gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscheren, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichlänge von 4 km in mehrere Richtungen offen bleiben. HGO verfügt über eine beträchtliche historische Goldressource und ein äußerst aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.800 Quadratkilometern. Darüber hinaus ist RNC mit 28 % an einem Nickel-Joint-Venture beteiligt, das das Nickel-Kobaltprojekt Dumont in der Region Abitibi in Quebec besitzt. Dumont enthält die zweitgrößte Nickelreserve und die neuntgrößte Kobaltreserve der Welt. RNC verfügt über ein starkes Board und Managementteam, das sich auf die Schaffung von Shareholder Value konzentriert. Die Stammaktien von RNC werden an der TSX unter dem Symbol RNX gehandelt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass bei solchen Produktionsentscheidungen eine erhöhte Unsicherheit und ein höheres Risiko eines wirtschaftlichen und technischen Versagens besteht. Eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung ist im "Technical Report on The Beta Hunt Mine, Kambalda, Western Australia" vom 17. September 2019 zusammengefasst. Es wird ferner darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen keine Mineralreserven sind und keine wirtschaftliche Lebensfähigkeit nachgewiesen wurde.Vorsichtshinweis zu den zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen zur Liquidität und Kapitalausstattung von RNC, zur Produktionsausrichtung und zum Potenzial der Mine Beta Hunt, des Goldbetriebs Higginsville und des Nickelprojekts Dumont.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von RNC wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: zukünftige Preise und die Lieferung von Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld zu beschaffen, das für die Ausgaben erforderlich ist, die für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Grundstücke erforderlich sind; Umweltverbindlichkeiten (bekannt und unbekannt); allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstand oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen, prognostizierte Bar-Betriebskosten, das Versagen, die Genehmigungen der Regulierungsbehörden oder der Aktionäre zu erhalten. Für eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen vorausblickenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, verweisen wir auf die von RNC bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen, einschließlich des neuesten Jahresberichtsformulars, das auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.Obwohl RNC versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Historisch gesehen haben solche Projekte ein wesentlich höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns. Es gibt keine Garantie, dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden. Ein Nichterreichen der erwarteten Produktionskosten würde den Cashflow und die künftige Rentabilität der SLM erheblich beeinträchtigen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass mit solchen Produktionsentscheidungen eine erhöhte Unsicherheit und ein höheres Risiko für wirtschaftliches und technisches Versagen verbunden ist. Es wird ferner darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen keine Mineralreserven sind und keine wirtschaftliche Lebensfähigkeit nachgewiesen wurde.Eine Produktionsentscheidung für den Goldbetrieb Higginsville wurde von früheren Betreibern der Mine getroffen, bevor der Erwerb des Goldbetriebs Higginsville durch RNC abgeschlossen wurde, und RNC entschied sich, die Produktion nach dem Erwerb fortzusetzen. Diese Entscheidung von RNC, die Produktion fortzusetzen, und nach Kenntnis von RNC auch die vorherige Produktionsentscheidung basierten nicht auf einer Machbarkeitsstudie über Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweisen, und daher kann es eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Niveaus der Gewinnung von Mineralien oder der Kosten einer solchen Gewinnung geben, die erhöhte Risiken in Verbindung mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte beinhalten. Historisch gesehen haben solche Projekte ein wesentlich höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns. Es gibt keine Garantie, dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden. Ein Nichterreichen der erwarteten