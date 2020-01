Johnson & Johnson steigert Gewinn um ein Drittel

22.01.2020 - 12:53 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Tomi KilgoreNEW YORK (Dow Jones)Johnson & Johnson hat im vierten Quartal den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz gesteigert und einen relativ optimistischen Ausblick für das laufende Jahr gegeben. Der Gesundheitskonzern aus New Jersey profitierte in den drei Monaten von guten Zuwächsen im Bereich Pharmazeutika. Der Nettogewinn stieg laut Mitteilung im Quartal um rund ein Drittel auf 4,01 Milliarden US-Dollar oder 1,50 Dollar je Aktie. Bereinigt um Sondereffekte verdiente der Konzern mit 1,88 Dollar 4,6 Prozent mehr. Analysten hatten laut Factset mit 1,87 Dollar gerechnet.Der weltweite Umsatz legte um 1,7 Prozent auf 20,75 Milliarden Dollar zu, während Analysten mit 20,80 Milliarden gerechnet hatten. Für das laufende Jahr peilt der Konzern einen Umsatz von 85,4 Milliarden bis 86,2 Milliarden Dollar an. Analysten hatten bisher mit 85,52 Milliarden Dollar gerechnet. Den bereinigten Gewinn je Aktie sieht Johnson & Johnson zwischen 8,95 und 9,10 Dollar.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/kla/cbrEND) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.