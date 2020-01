JP Morgan verdient im 4. Quartal prächtig

14.01.2020 - 12:58 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK (Dow Jones)Die US-Großbank JP Morgan hat mit einem kräftigen Gewinnsprung das Schlussquartal 2019 abgeschlossen. Das New Yorker Geldhaus verdiente netto 8,5 Milliarden US-Dollar, nachdem es vor Jahresfrist 7,1 Milliarden Dollar waren, wie die JP Morgan Chase & Co mitteilte. Je Aktie erreichte das Ergebnis 2,57 Dollar, deutlich mehr als von Analysten mit 2,35 Dollar erwartet.Den Nettoumsatz gab die Bank mit 29,2 Milliarden Dollar an, nach 26,8 Milliarden vor Jahresfrist. Der Zinsüberschuss sank zwar um 2 Prozent, dies wurde jedoch durch deutlich höhere Einnahmen im Aktien- und Anleihenhandel sowie in der Vermögensverwaltung ausgeglichen. Die Rückstellungen für Kreditverluste verringerten sich um 121 Millionen auf 1,4 Milliarden Dollar.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.