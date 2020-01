Justizministerium will Leistungsschutzrecht neu regeln

20.01.2020 - 13:27 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Das Bundesjustizministerium unternimmt einen neuen Vorstoß für ein Leistungsschutzrecht für Verleger und Medienschaffende. Die alte Regelung, die im September vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) gescheitert war, solle "möglichst zeitnah" korrigiert werden, erklärte Ressortsprecher Stefan Zimmermann in Berlin.Das Ministerium hat dazu bereits in der vergangenen Woche einen Diskussionsentwurf veröffentlicht. Das neue Gesetz soll das im April 2019 beschlossene EU-Urheberrecht in Teilen umsetzen. Die Regelungen zum Leistungsschutzrecht sollen dabei als Reaktion auf das Urteil aus Luxemburg "vorgezogen" werden, erklärte Zimmermann. In dem Entwurf seien weitere Ausnahmen ergänzt worden, so dass die Freiheit des Netzes insgesamt gestärkt werde, erklärte der Sprecher.Konkret sollen nun kleinformatige Vorschaubilder mit einer Auflösung von maximal 128 mal 128 Pixeln zugelassen werden. Dazu heißt es in der Gesetzesbegründung, "Bilder mit dieser Auflösung liegen am untersten Rand der im Computerbereich gebräuchlichen Bildauflösungen und stören daher die Vermarktung der Presseveröffentlichung nicht." Die Vermarktung einer Presseveröffentlichung wird aus Sicht des Justizministeriums dadurch also nicht gestört. Bisherige Erlaubnisse - etwa für die Privatkopie - blieben auch im aktuellen Entwurf erhalten, betonte der Sprecher.In dem Entwurf ausgespart bleiben andere Vorgaben der EU-Urheberrechtsrichtlinie, die bis spätestens 7. Juni 2021 in deutsches Recht umgesetzt werden muss. Unerwähnt ist etwa der umstrittene Artikel 17, der Plattformen auffordert, geschützte Inhalte bereits beim Hochladen auszusortieren. Die Bundesrepublik hatte zugesichert, dass dies ohne Upload-Filter geschehen solle.Der EuGH hatte das 2013 in Deutschland eingeführte Leistungsschutzrecht für Presseverleger für nicht anwendbar erklärt, weil die Vorschrift nicht vorher der EU-Kommission angezeigt worden sei. Das Leistungsschutzrecht verbietet es Suchmaschinen wie Google, Teile von Pressebeiträgen außer einzelne Wörter oder kleinste Passagen ohne Zustimmung öffentlich zugänglich zu machen. Geklagt hatte die Verwertungsgesellschaft Media gegen den US-Internetkonzern Google. Die Gesellschaft machte geltend, dass Google unentgeltlich Textteile, Bilder und Videos von Presse- und Medieninhalten genutzt habe.Link zum Gesetzentwurf: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/DiskE_Anpassung%20Urheberrecht_digitaler_Binnenmarkt.pdf?__blob=publicationFile&v=1Mit Material von AFP)Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.