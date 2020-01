Kaufland gibt Pläne für Märkte in Australien auf

22.01.2020 - 09:25 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NECKARSULM (dpa-AFX) - Die Supermarktkette Kaufland gibt ihre Pläne für eine Expansion nach Australien auf. Man wolle sich angesichts einer fortschreitenden Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel in Europa auf seine dortigen Kernmärkte konzentrieren, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Neckarsulm mit. "Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Wir haben uns in Australien stets willkommen gefühlt", sagte der kommissarische Vorstandsvorsitzende Frank Schumann laut Mitteilung. Kaufland betreibt europaweit rund 1300 Filialen, davon etwa die Hälfte in Deutschland. 132 000 Menschen arbeiten für das Unternehmen./eni/DP/fbaQuelle: dpa-AFX