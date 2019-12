Kaufman & Broad SA: Déclaration des transactions -2

30.12.2019 - 18:59 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DJ Kaufman & Broad SA: Déclaration des transactions 30 décembre 2019Kaufman & Broad SAKaufman & Broad SA: Déclaration des transactions 30 décembre 201930-Déc-2019 /CET/CESTInformation réglementaire transmise par EQS Group.Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.Paris, le 30 décembre 2019DEclaration des transactionsdans le cadre DU PROGRAMMEDE RACHAT D'ACTIONSNom de Jour de la Code Volume Prix Marchél'émetteur transaction identifiant de total pondérél'instrument journalie moyenfinancier r journalierd'acquisition(ennombred'actions) desactionsKaufman & 30/12/2019 FR0004007813 3 204 36,62- XPARBroadCe communiqué est disponible sur le site www.kaufmanbroad.frContactsDirecteur Général Finances Relations PresseBruno Coche01 41 43 44 73infos-invest@ketb.comRelations Médias : AgenceHopscotch Capital : ViolaineDanet01 58 65 00 77 /k&b@hopscotchcapital.frKaufman & Broad : EmmelineCacitti06 72 42 66 24 /ecacitti@ketb.comA propos de Kaufman & Broad - Depuis plus de 50 ans, Kaufman & Broad conçoit, développe, fait construire etcommercialise des maisons individuelles en village, des appartements et des bureaux pour compte de tiers. Kaufman &Broad est l'un des premiers Développeurs-Constructeurs français par la combinaison de sa taille, de sa rentabilité et dela puissance de sa marque.Le Document de Référence 2018 de Kaufman & Broad a été déposé le 29 mars 2019 auprès de l'Autorité des marchésfinanciers (l'« AMF ») sous le numéro D.19-0228. Il est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org[1]) et de Kaufman & Broad (www.kaufmanbroad.fr [2]). Il contient une description détaillée de l'activité, des résultatset des perspectives de Kaufman & Broad ainsi que des facteurs de risques associés. Kaufman & Broad attire notammentl'attention sur les facteurs de risques décrits au chapitre 1.2 du Document de Référence. La concrétisation d'un ouplusieurs de ces risques peut avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situationfinancière, les résultats ou les perspectives du groupe Kaufman & Broad, ainsi que sur le prix de marché des actionsKaufman & Broad.Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre devente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconquepays.Présentation détaillée des transactions :Nom de Code Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure Code Prix Devise Quantité Code Numéro del'émett Identi de la identifiant unit achetée iden référence de laeur fiant transactio de aire tifi transactionn l'instrument (uni antfinancier té) marchéKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,6 EUR 72 XPAR 00386500375TRLO1ET:30 6BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,6 EUR 1 XPAR 00386500242TRLO1ET:56 6BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,6 EUR 77 XPAR 00386500241TRLO1ET:56 6BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,6 EUR 54 XPAR 00386500240TRLO1ET:56 6BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,7 EUR 11 XPAR 00386500052TRLO1ET:30 4BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,7 EUR 89 XPAR 00386500050TRLO1ET:30 4BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,7 EUR 445 XPAR 00386499556TRLO1ET:28 4BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,7 EUR 31 XPAR 00386498494TRLO1ET:24 6BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,8 EUR 32 XPAR 00386498492TRLO1ET:24 0BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,8 EUR 68 XPAR 00386498472TRLO1ET:04 0BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,7 EUR 14 XPAR 00386498442TRLO1ET:35 6BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,7 EUR 7 XPAR 00386498372TRLO1ET:21 6BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,7 EUR 3 XPAR 00386498370TRLO1ET:21 6BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,7 EUR 42 XPAR 00386497605TRLO1ET:24 0BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,7 EUR 76 XPAR 00386497604TRLO1ET:24 0BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,6 EUR 2 XPAR 00386496620TRLO1ET:38 0BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,6 EUR 802 XPAR 00386496619TRLO1ET:38 0BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,5 EUR 55 XPAR 00386495883TRLO1ET:58 6BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,5 EUR 134 XPAR 00386493048TRLO1ET:57 8BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,5 EUR 38 XPAR 00386493047TRLO1ET:57 8BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,5 EUR 54 XPAR 00386491776TRLO1ET:38 0BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,5 EUR 100 XPAR 00386491774TRLO1ET:38 0BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,5 EUR 197 XPAR 00386491773TRLO1ET:38 0BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,5 EUR 69 XPAR 00386490507TRLO1ET:19 8BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,5 EUR 81 XPAR 00386490505TRLO1ET:19 8BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,5 EUR 150 XPAR 00386490447TRLO1ET:25 8BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,5 EUR 10 XPAR 00386489451TRLO1ET:45 6BROADKAUFMAN KOF.PA Rothschild 969500IKNV38EK1P8O50 20191230 FR0004007813 36,5 EUR 490 XPAR 00386489449TRLO1ET:45 6BROADFichier PDF dépôt réglementaireTitre du document : Déclaration de transactions 30 décembre 2019Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=GAGTDIMGII [3]945021 30-Déc-2019 CET/CEST(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ed80b2c1b904364f9fbd568bcbe0473b&application_id=945021&site_id=vwd&application_name=news2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b40f286580e5a3e4d565d58dfb24fd60&application_id=945021&site_id=vwd&application_name=news3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=da9bdb68891a39d4d309c1217a70e22a&application_id=945021&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)