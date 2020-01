Kion verliert ihre Vorständin für Supply Chain Solutions

13.01.2020 - 09:50 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die Wiesbadener Kion verliert mit Susanna Schneeberger ihre Vorständin für den Bereich Supply Chain Solutions (Dematic). Sie habe sich mit dem Aufsichtsrat aufgrund unterschiedlicher strategischer Auffassungen im Einvernehmen geeinigt und werde ihre Tätigkeit für Kion am 31. März beenden, teilte der MDAX-Konzern mit. Schneeberger ist zudem als Chief Digital Officer für die digitale Transformation verantwortlich. Die Aufgaben des bisherigen Ressorts Supply Chain Solution und Digital Business Transformation will Kion nun auf die anderen Vorstandsressorts verteilen.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/cbr/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.