Knapp zwei Drittel misstrauen der Regierung bei Digitalisierung

09.01.2020 - 11:03 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

05:03

10:03

BERLIN (Dow Jones)Mit Blick auf die Digitalisierung haben die Deutschen einer Umfrage zufolge nur wenig Vertrauen in die große Koalition. Fast 60 Prozent halten die Bundesregierung bei dem Thema für wenig kompetent, heißt es im erstmals vorgestellten Digitalreport 2020 des European Center for Digital Competitiveness der ESCP Business School Berlin und des Instituts für Demoskopie Allensbach. Dabei messen sowohl die Bevölkerung als auch die Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik der Digitalisierung eine wesentliche Bedeutung für Deutschlands Zukunftsfähigkeit bei.91 Prozent der Topmanager haben nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung ein überzeugendes Konzept für den digitalen Wandel habe. Ähnlich viele (89 Prozent) bescheinigen Deutschland hier einen deutlichen Rückstand. Nur 5 Prozent der Spitzenkräfte sind der Meinung, dass Staat, Ämter und Behörden im Netz gut aufgestellt sind. In der Umfrage fallen auch die für Digitalisierung zuständigen vier Ressorts durch. "Die große Mehrheit spricht auch den Parteien im Bundestag jegliche digitale Kompetenz ab", erklärte der ESCP-Wirtschaftswissenschaftler Philip Meissner.Um das Dilemma zu lösen, forderte Meissner die Bündelung der Digitalkompetenzen in der Regierung: "Wir brauchen ein Digitalministerium auf Bundesebene." Dieses müsse mit einem signifikanten Budget ausgestattet sein. Bei der CSU-Klausurtagung in Seeon hatten auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und CSU-Chef Markus Söder sich für ein gemeinsames Digitalressort ausgesprochen. Im Dezember hatte sich auch Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hierfür offen gezeigt.Außerdem forderte Wirtschaftswissenschaftler Meissner massive Investitionen in Startups, bessere Rahmenbedingungen für Gründer, aber auch Visaprogramme für internationale Top-Talente. Es gehe nun darum, "schnell" zu reagieren, um den massiven Rückstand Deutschlands aufzuholen. In den Digitalreport sind sowohl eine repräsentative Bevölkerungsumfrage als auch eine Befragung von rund 500 Führungskräften eingeflossen. Die Erhebung wurde im November durchgeführtKontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.