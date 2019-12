Koenig & Bauer senkt Prognose für 2019

20.12.2019 - 20:48 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Der Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer -8,85% hat seine Jahresziele gesenkt. Wegen des weiterhin sehr anspruchsvollen Marktumfelds seien nicht alle Aufträge wie ursprünglich erwartet gewonnen und nicht alle für dieses Jahr vorgesehenen Abschlüsse getätigt werden, teilte das Unternehmen am Freitag in Würzburg zur Begründung mit. Höhere Kosten bei der Auftragsabwicklung hätten zudem die Marge reduziert. Die Aktien fielen im nachbörslichen Handel auf der Handelsplattform Tradegate am Freitag um rund sechs Prozent. Der Umsatz dürfte 2019 auf dem Vorjahresniveau liegen und die Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen und Steuern zwischen 4 und 4,5 Prozent betragen, hieß es nun. Anfang November hatte der Konzern noch erklärt, dass es deutlich herausfordernder geworden sei, das ursprüngliche Ziel, 2019 ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft um rund 4 Prozent sowie eine Ebit-Marge von rund 6 Prozent zu erreichen. Den Geschäftsbericht für 2019 mit einer Prognose für das Jahr 2020 will Koenig & Bauer am 19. März veröffentlichen./jha/ Quelle: dpa-AFX