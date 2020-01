Kohleausstiegsgesetz weiter umstritten

06.01.2020 - 13:06 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Der Entwurf für das Kohleausstiegsgesetz verzögert sich nach Regierungsangaben weiter. Das Gesetz befinde sich noch in der Ressortabstimmung, teilte die zuständige Sprecherin im Bundeswirtschaftsministerium, Annika Einhorn, in Berlin mit. "Wir sind mit Hochdruck dabei, das umzusetzen."Regierungssprecher Steffen Seibert verwies auf ein für diesen Monat geplantes Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder zum Thema Energiewende. Anfang Dezember hatten sich Bund und Länder nach einem gemeinsamen Gipfel darauf verständigt, bei dem Termin im Januar über Fragen zu den Genehmigungsverfahren, zur Planungsbeschleunigung, Versorgungssicherheit und Art der Energieträger zu reden. Ob es dabei auch konkret um das Kohleausstiegsgesetz gehe, konnte Seibert nicht sagen.Das Kohleausstiegsgesetz soll den schrittweisen Ausstieg Deutschlands aus der Kohleverstromung bis 2038 regeln. Eigentlich hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geplant, es bereits im November vorzulegen. Doch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte wegen der aus ihrer Sicht zu strengen Abstandsregelungen bei der Windenergie ihren Einspruch eingelegt. Die Vorgabe, wonach der geplante 1.000-Meter-Abstand auch schon ab fünf Häusern gelten soll, lehnte sie ab. An dieser Haltung habe sich nichts verändert, erklärte ein Sprecher des Bundesumweltministeriums, Stephan Haufe.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.