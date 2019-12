KONJUNKTUR IM BLICK/Preisdruck in Deutschland nimmt zu

27.12.2019 - 12:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Hans BentzienFRANKFURT (Dow Jones)Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte im Dezember etwas zugenommen haben. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 1,5 (November: 1,2) Prozent gestiegen ist. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten am Freitag (14.00 Uhr).Der grundlegende Inflationsdruck in Deutschland befindet sich seit Monaten auf einem leicht aufsteigenden Ast. Jedenfalls gilt das für die Preise, unter Aussparung von Energie und Nahrungsmittel sowie zusätzlich der Pauschalreisen. Eigentlich klammert die sogenannte Kernteuerung nur Energie- und Nahrungsmittelpreise aus. Wegen einer veränderten Gewichtung der Pauschalreisen ist es in den vergangenen Monaten aber zu statistischen Effekten gekommen, die eine Aussparung auch dieser Komponente ratsam erscheinen lassen.Energie und Nahrungsmittel treiben Inflation im DezemberDer erwartete Anstieg der Gesamtteuerung beruht vor allem auf einen Basiseffekt. Die Energiepreise waren im Dezember 2018 deutlich gesunken, während sie im Dezember 2019 weitgehend unverändert blieben. Auch die Nahrungsmittelpreise dürften für mehr Druck gesorgt haben. In die Gegenrichtung dürften die Pauschalreisepreise gewirkt haben. Sie hatten im November zu einem Inflationsanstieg beigetragen, für Dezember ist mit einer gegenläufigen, wenn auch schwächeren Bewegung zu rechnen.Wie stark diese wirklich ausfällt, bleibt abzuwarten. Die befragten Experten gehen offenbar davon aus, dass die preistreibenden Effekte von Öl und Nahrungsmitteln schwerer wiegen. Destatis veröffentlicht am 3. Januar ab 9.00 Uhr die Preisdaten von sechs Bundesländern, die eine genauere Abschätzung dieser Entwicklung ermöglichen werden.Wichtig sind die deutschen Zahlen vor allem mit den Blick auf den Euroraum, dessen Daten Eurostat am 7. Januar veröffentlicht. Auch hier wird ein Teuerungsanstieg erwartet. Von Interesse sind auch die Inflationsdaten aus Frankreich (Freitag, 8.45 Uhr).Fed veröffentlicht FOMC-Protokoll vom 10./11. DezemberEin weiterer wichtiger Termin ist die Veröffentlichung des Protokolls der Fed-Sitzung vom 10./11. Dezember (Freitag, 20.00 Uhr). Der Offenmarktausschuss (FOMC) hatte seine Geldpolitik im Ergebnis der Beratungen wie erwartet unverändert gelassen, die Entscheidung fiel einstimmig. Wichtiger: Das Gremium und Fed-Chairman Jerome Powell machten deutlich, dass sie den Zins auf absehbare Zeit unverändert lassen wollen. Ausweislich ihrer Prognosen ist erst für 2021 mit einer leichten Straffung zu rechnen.Ebenfalls am Freitag (9.55 Uhr) veröffentlicht außerdem die Bundesagentur für Arbeit Arbeitslosenzahlen für Dezember. Volkswirte erwarten einen Anstieg der saisonbereinigten Zahl um 5.000 und eine unveränderte saisonbereinigte Arbeitslosenquote von 5,0 Prozent.An wichtiges US-Konjunkturdaten steht der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes (Freitag, 16.00 Uhr) auf dem Programm.Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/apoEND) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.