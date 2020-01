Konjunkturforscher erwarten für 4Q stärkeres Euroraum-Wachstum

08.01.2020 - 10:20 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Hans BentzienFRANKFURT (Dow Jones)Konjunkturforscher aus drei Ländern rechnen damit, dass sich das Wirtschaftswachstum des Euroraums am Jahresende 2019 verstärkt hat und danach konstant bleiben wird. Das Ifo-Institut, die italienische Statistikbehörde Istat und die schweizerische Konjunkturforschungsstelle (Kof) erwarten, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal um 0,3 Prozent gestiegen, nachdem es im dritten Quartal um 0,2 Prozent zugelegt hatte. Auch für die ersten beiden Quartale des laufenden Jahres erwarten die Experten je 0,3 Prozent Wachstum.Der Haupttreiber dieser Entwicklung ist der Konsum der privaten Haushalte, für den die Konjunkturforscher Zuwachsraten von jeweils 0,3 Prozent veranschlagen. "Im ersten Halbjahr 2020 werden auch Industrieproduktion und Investitionen wieder anziehen, nach einem Rückgang im vierten Quartal 2019", prognostizieren sie.Die Risiken für das Wachstum im Euroraum haben sich nach ihrer Einschätzung etwas verringert, bleiben aber bestehen: Der Handelsstreit USA/China und der Brexit. "Hinzu kommen nun die Streiks in Frankreich gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron und die Spannungen zwischen den USA und dem Iran."Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.comDJG/hab/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.