KORREKTUR/Aktien Frankfurt: Dax nimmt Auszeit - Rekordhoch bleibt in Reichweite

13.01.2020 - 15:32 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

(Korrigiert wird im 1. Satz des 5. Absatzes, dass es sich nicht um ein Rekordhoch der Morphosys-Aktien handelt.)FRANKFURT (dpa-AFX) - De Dax -0,48% hat sich zum Wochenbeginn kaum von der Stelle bewegt. Anfängliche Gewinne gab der deutsche Leitindex wieder ab. Zuletzt trat der Dax mit 13 473,99 Punkten auf der Stelle. Damit ist der Höchststand von Anfang 2018 bei knapp 13 600 Zählern jedoch weiter in Reichweite. Gleiches gilt für den MDax -0,26% der mittelgroßen Börsentitel, der zuletzt mit 28 483,24 Punkte ebenfalls stagnierte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 -0,49% bewegte sich auch kaum."Die Anleger lassen die neue Börsenwoche ruhig angehen. Für viele lautet das Motto: erst mal abwarten", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Morgen beginnt in den USA die Berichtssaison für das vierte Quartal. Dann wird sich zeigen, ob die hohen Bewertungen am Aktienmarkt gerechtfertigt sind", sagte Altmann. Gerade angesichts der hohen Kurse könnten verfehlte Gewinnziele schnell zu drastischen Verlusten führen. Am Dienstag legen mit JPMorgan -0,18% , Wells Fargo ±0,00% und der Citigroup +1,61% gleich drei Großbanken Quartalszahlen vor.Einen Impuls für die Aktienbörsen könnte zudem die Unterzeichnung eines Teilabkommens im Handelsstreit zwischen den USA und China sein, die am Mittwoch erwartet wird.Unter den Einzelwerten setzten sich die Aktien von Wirecard +1,58% mit einem Plus von 1,5 Prozent an die Spitze des Dax. Anleger reagierten positiv auf einen Wechsel an der Spitze des Kontrollgremiums. Aufsichtsratschef Wulf Matthias hat sein Amt mit sofortiger Wirkung abgegeben. Der bisherige Leiter des Prüfungsausschusses, Thomas Eichelmann, leitet nun das Gremium.Bei den Nebenwerten stiegen Aktien von Morphosys -6,02% in der Spitze um 7,4 Prozent auf 146,30 Euro. Anschließend rutschten sie aber ins Minus und büßten zuletzt sogar 4,6 Prozent ein. Im Rahmen einer Kooperation mit dem US-Pharmaunternehmen Incyte erhält Morphosys 750 Millionen US-Dollar für die Vermarktung des Antikörpers Tafasitamab zur Behandlung von malignen B-Zell-Erkrankungen. Hinzu kommen 150 Millionen Dollar in Form neuer Morphosys-Aktien. Die Bank JPMorgan monierte jedoch, dass Incyte nicht die vom Markt erhoffte Vertriebsstärke besitze wie ein Großer aus der Pharmabranche.Die Aktien des Laborspezialisten Sartorius +0,70% erklommen im MDax mit 210,40 Euro zeitweise ein historisches Hoch. Zuletzt schwanden die Gewinne allerdings etwas, die Aktien legten noch um 1,6 Prozent zu. Die Bank of America drehte die Empfehlung für die Papiere von Verkaufen auf Kaufen.Zu Thyssenkrupp +1,90% und Salzgitter kursierten erneut Medienberichte über eine Zusammenlegung der Stahlaktivitäten beider Unternehmen. ThyssenKrupp rückten um 1,8 Prozent vor und Salzgitter um 0,7 Prozent.Varta -14,77% weiteten die jüngsten Verluste um 13 Prozent massiv aus. Hier drückten wie zuletzt Sorgen um zunehmende Konkurrenz aus China bei Batterien für Unterhaltungselektronik auf den Kurs. Die Papiere des Betreibers einer Kreditplattform Hypoport -2,77% verloren nach Veröffentlichung von Transaktionszahlen 2 Prozent.Die Kurse deutscher Bundesanleihen gaben am Montag nach. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von minus 0,24 Prozent am Freitag auf minus 0,23 Prozent. Der Rentenindex Rex -0,05% gab um 0,05 Prozent auf 143,68 Punkte nach. Der Bund Future fiel um 0,21 Prozent auf 171,05 Zähler.Der Euro +0,0769% legte leicht zu. Am frühen Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1126 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1091 Dollar festgesetzt./bek/jha/Von Benjamin Krieger, dpa-AFXQuelle: dpa-AFX