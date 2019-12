KORREKTUR: Erstmals mehr als 70 Millionen Passagiere am Frankfurter Flughafen

27.12.2019 - 14:49 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

(Im zweiten Satz wurde die Herkunft der Passagierin berichtigt. Sie kommt aus Flörsheim rpt Flörsheim.) FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen sind erstmals mehr als 70 Millionen Passagiere in einem Jahr gezählt worden. Der Flughafenbetreiber Fraport -0,13% und die Lufthansa +0,09% haben am Freitag eine Passagierin aus Flörsheim bei Frankfurt als 70-millionsten Fluggast im Jahr 2019 geehrt. Die Frau wollte mit ihrer Familie nach Mexiko fliegen und bekam einen Reisegutschein von 1000 Euro. Die Zehn-Millionen-Schritte am größten deutschen Airport fallen damit immer schneller: 60 Millionen waren erstmals 2015 überschritten worden, 50 Millionen im Jahr 2004./ceb/DP/mis Quelle: dpa-AFX