KORREKTUR: EZB teilt bei Dollar-Tender 3,728 Milliarden zu

18.12.2019 - 12:01 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

06:01

11:01

Bei der um 10.54 Uhr gesendeten Meldung handelt es sich um einen Tender mit einer Laufzeit von 21 (NICHT: sieben) Tagen. Es folgt eine korrigierte Fassung.EZB teilt bei Dollar-Tender 3,728 Milliarden zuFRANKFURT (Dow Jones)Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von 21 Tagen 3,728 Milliarden US-Dollar an 13 Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten vier Banken eine Summe von 72 Millionen für eine Laufzeit von sieben Tagen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,05 (zuvor: 2,06) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/apo/klaEND) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.