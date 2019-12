KORREKTUR: Öffentliche Schulden im dritten (NICHT: ersten) Quartal um 0,7 Prozent höher

19.12.2019 - 09:31 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

(In der umUhr gesendeten Meldung lautet die Überschrift korrekt: Öffentliche Schulden im dritten (NICHT: ersten) Quartal um 0,7 Prozent höher. Es folgt die korrigierte Fassung.)Öffentliche Schulden im dritten Quartal um 0,7 Prozent höherWIESBADEN (Dow Jones)Zum Ende des dritten Quartals 2019 waren Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte mit 1,930 Billionen Euro bei Kreditinstituten und Unternehmen verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte, stieg damit der Schuldenstand gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,7 Prozent beziehungsweise 13,7 Milliarden Euro.Mit Ausnahme der Länderebene haben alle Ebenen des Öffentlichen Gesamthaushalts ihre Schulden zum Ende des dritten Quartals 2019 verringern können. Ende September 2019 war der Bund mit 1,213 Billionen Euro verschuldet. Damit war die Verschuldung um 0,5 Milliarden Euro geringer als vor einem Jahr.Die Länder waren zum Ende des dritten Quartals mit 587,8 Milliarden Euro verschuldet. Das entspricht einem Anstieg um 3,0 Prozent beziehungsweise 17,2 Milliarden Euro.Der Schuldenstand der Gemeinden und Gemeindeverbände verringerte sich um 2,2 Prozent beziehungsweise 3,0 Milliarden auf 129,8 Milliarden Euro.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/apo/smh/apoEND) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.