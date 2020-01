KORREKTUR: Private Equity wächst rasant in Deutschland

02.01.2020 - 13:23 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

In der am Freitag, 27.12.2019, umUhr gesendeten Meldung müssen infolge des korrigierten Transaktionswertes beim Kauf der Anteile an Axel Springer auch das gesamte Transaktionsvolumen von Finanzinvestoren im zweiten Satz auf 30,2 (NICHT 32,2) Milliarden Euro, das Volumen bezogen auf das zweite Halbjahr im letzten Satz des ersten Absatzes auf 22,9 (NICHT 24,9) Milliarden Euro sowie die Angaben zu den größten Transaktionen des Jahres im zweiten Absatz berichtigt werden. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ey hatte ihre Angaben korrigiert.Entsprechend müssen auch die Werte in der am gleichen Tag umUhr gesendeten Meldung mit folgender Überschrift korrigiert werden:TOP DE Private Equity wächst rasant in DeutschlandEs folgt die korrigierte Fassung:Private Equity wächst rasant in DeutschlandFRANKFURT (Dow Jones)Große Einzeltransaktionen haben das Private-Equity-Volumen in Deutschland 2019 auf einen neuen Höchstwert seit der Finanzkrise ansteigen lassen. Finanzinvestoren tätigten Transaktionen im Wert von 30,2 Milliarden Euro, das sind 69 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Wirtschaftsberatung Ey ermittelt hat. Vor allem im zweiten Halbjahr griffen sie mit 22,9 Milliarden Euro ordentlich zu.Die größte Transaktion des Jahres war der Kauf des Industriedienstleisters Currenta durch Macquarie für 3,5 Milliarden Euro. Ebenfalls im zweiten Halbjahr fand die zweitgrößte Private-Equity-Transaktion - die Akquisition von BASF Bauchemie durch Lone Star im Wert von 3,2 Milliarden Euro - statt.Während die Transaktionspreise in die Höhe gingen, ist die Zahl der Transaktionen 2019 wieder zurückgegangen, nachdem sie zuvor fünf Jahre in Folge gestiegen war. Im abgelaufenen Jahr wurden 219 Transaktionen gezählt, das waren zehn weniger als noch im Jahr 2018.Die Preise für Unternehmen und Unternehmensteile seien dabei auf einem sehr hohen Niveau, hieß es. Daran dürfte sich auch mittelfristig nicht viel ändern. Viele Finanzinvestoren seien zur Zahlung der Preise bereit, da durch die anhaltende Niedrigzinsphase viel günstiges Kapital zur Verfügung stehe.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/apo/kla/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.