Kreise: Koalitionsrunde will Ende Januar erneut zusammenkommen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD wollen Ende Januar erneut zu einem Koalitionsausschuss zusammenkommen. Darauf hat sich das Koalitionsgremium nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend bei seinem ersten Treffen in neuer Zusammensetzung mit den beiden neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans geeinigt. Konkrete Ergebnisse gab es demnach nicht. Man sei zudem übereingekommen, dass die Spitzen von CDU, CSU und SPD wie schon bisher auch in der neuen Zusammensetzung künftig regelmäßig und nicht nur bei schwierigen anstehenden Entscheidungen tagen sollen. Teilnehmerkreise berichteten von einer guten Atmosphäre. Man habe sich über anstehende Themen und außenpolitische Fragen ausgetauscht./bk/bw/rm/dav/cct/had/DP/jha Quelle: dpa-AFX