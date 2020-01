Kritik an Mittelkürzung für Energieforschung - 90% weniger

09.01.2020 - 16:03 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

10:03

15:03

BERLIN (Dow Jones)Industrie und Wissenschaft haben scharfe Kritik an geplanten Mittelkürzungen für die Energieforschung geübt. Die Streichungen im Bundeswirtschaftsministerium fielen "radikal" aus, erklärte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) am Donnerstag. Laut einer Vorlage des Bundestags-Haushaltsausschusses soll der entsprechende Forschungsetat - die sogenannte Verpflichtungsermächtigung - im kommenden Jahr um rund 90 Prozent auf 10,4 Millionen Euro sinken.Die Kürzungen, die der Ausschuss bereits im November beschlossen hatte, waren erst spät bekannt geworden. Zuerst hatte der Solarserver über die Pläne berichtet. Insgesamt sollen die Ausgaben bis 2026 um knapp 47 Prozent auf 287 Millionen Euro sinken. Für 2022 sind statt 127 nur noch 45 Millionen Euro vorgesehen, für 2023 sind es statt 149 noch 106 Millionen Euro. Für 2026 waren schon die Mittel-Planungen mit nur noch 5 Millionen Euro recht dünn, übrig bleiben laut Vorlage noch 4 Millionen Euro.Damit setzt die Politik die Axt an wichtige laufende Forschungsprogramme, die dadurch auszutrocknen drohen", erklärte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup. Schon die bisherigen Ausgaben hätten nicht dem Anspruch genügt, den Deutschland bei der Energiewende habe.Im Herbst hatte der VCI eine Studie vorgestellt, wonach die deutsche Chemie das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 nur mit einem immensen Forschungs- und Entwicklungsaufwand erreichen könne. Allein für die Herstellung der sechs Grundchemikalien müssten die Unternehmen von bis 2050 rund 45 Milliarden Euro zusätzlich investieren. "Wir müssen die Technologien, die wir 2050 brauchen, heute schon entwickeln", mahnte Große Entrup. "Die Strategie der Politik, Mittel zu streichen, ist daher der falsche Weg."Große Sorgen macht sich auch der Co-Chef des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE, Hans-Martin Henning. Wie viele andere hänge sein Institut mit 1.300 Mitarbeitern nicht unerheblich von den Projektmitteln des Wirtschaftsministeriums ab, sagte er dem Tagesspiegel Background. Der Großteil gehe in die Personalkosten. Nun könnten viele Verträge wohl nicht wie geplant verlängert werden.In der sogenannten Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses hätten über 1.800 Anträge zur Abstimmung gestanden. Sogar das Wirtschaftsministerium soll von der Entscheidung überrascht worden sein, zitiert die Zeitung Henning.Link zum Beschluss des Haushaltsausschusses: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/139/1913924.pdf#page=105Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.