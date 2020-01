Künast: Herkunft von Zutaten auf Veggie-Wurst kenntlich machen

19.01.2020 - 14:10 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Grünen-Politikerin Renate Künast fordert auch für Fleisch-Ersatzprodukte eine Herkunftskennzeichnung. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte Künast: "Es kann doch nicht sein, dass wir bei der echten Wurst über Regionalität reden und die Zutaten der veganen Wurst dann quer über den Planeten transportiert wurden." Der Ursprung der Rohstoffe der Fleischimitate müsse für den Verbraucher ersichtlich sein, so die ernährungspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion. "Die Herkunft der Erbsen gehört auf die Verpackung." Erbsen, aber auch Soja sind häufig Rohstoff des veganen Fleisch-Ersatzes.Wie die Zeitung weiter berichtet, haben die Veggie-Produzenten derzeit Rohstoff-Probleme. Immer mehr Firmen bieten mittlerweile Fleisch-Ersatz an. Die hohe Nachfrage auf dem Markt führe zu Engpässen, bestätigte Godo Röben, Geschäftsführer des Unternehmens Rügenwalder Mühle, auf Nachfrage der Zeitung. Er teilte mit: "Da wir in den nächsten Jahren mit einem weiter wachsenden Markt rechnen, wird sich die Lage kurzfristig nicht entspannen."Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/uxdEND) Dow Jones NewswiresJanuary 19, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.