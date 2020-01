La marque de prêt-à-porter tunisienne LYOUM lève 500 000 EUR pour se développer à l'international

15.01.2020 - 13:50 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

13:50

07:50

12:50

APO Group / Mot-clé(s) : AutresLa marque de prêt-à-porter tunisienne LYOUM lève 500 000 EUR pour sedévelopper à l'international15-Jan-2020 /CET/CESTPour publication immédiateLa marque de prêt-à-porter tunisienne LYOUM lève 500 000 EUR pour sedévelopper à l'international.· Hazem Ben-Gacem entre dans le capital de la marque tunisienne deprêt-à-porter LYOUM, avec un apport d'un demi-million d'euros· Pour LYOUM, il s'agit de poursuivre sa croissance, en accélérant sesprojets d'expansion à l'internationalL'arrivée de Hazem Ben-Gacem dans son capital, avec un investissement de 500000 EUR, va permettre à la marque LYOUM [1] d'élargir ses gammes de produitset de développer son activité à l'international.Des photos : http://bit.ly/2FPU0Fg [2]C'est un signal fort de la part de l'investisseur tunisien, qui témoigneainsi de sa confiance en la capacité de l'entreprise basée à Tunisd'accélérer sa croissance.Créée en Tunisie juste après les évènements de 2011 par Claire et SofianeBen Chaabane, LYOUM s'est rapidement imposée comme un leader duprêt-à-porter d'inspiration méditerranéenne. Cette levée de fonds vapermettre à la marque de doubler ses effectifs et d'accélérer son expansionen dehors de la Tunisie.M. Ben-Gacem a précisé : « LYOUM est une marque passionnante qui a connu unecroissance constante, passant d'une start-up à une entreprise prête à sedévelopper ».« C'est l'entreprise idéale pour investir, avec deux fondateurs ambitieux etintelligents. Claire et Sofiane Ben Chaabane ont une vision claire de cequ'ils souhaitent réaliser avec leur entreprise et comment ils veulent ladévelopper. Cet investissement les aidera à mener à bien le projet. »LYOUM possède aujourd'hui deux boutiques en Tunisie, à La Marsa et Tunis elMenzah1. La marque se développe également à l'international, à travers lesboutiques éphémères qu'elle ouvre en Europe (Paris, Londres etc.), et sonsite international de vente en ligne.Ce nouvel investissement va permettre à la marque de passer un cap, en sedéveloppant sur des marchés nouveaux, et en investissant avec ambition dansle digital.« Nous avons une vision ambitieuse, qui est de faire de LYOUM une marqueméditerranéenne internationale », a souligné Claire Ben Chaabane.« C'est un investissement important pour LYOUM ; il permettra à l'entreprisede donner le ton et de mieux se préparer à relever ce défi passionnant ! »« Le succès de nos boutiques éphémères à Paris et à Londres au cours de cestrois dernières années confirme tout le potentiel de LYOUM sur le marchéeuropéen. »« Partout où nous allons, l'enthousiasme que suscitent la marque, sonhistoire authentique et ses produits nous prouve que LYOUM a sa place surces marchés concurrentiels. »C'est le deuxième investissement significatif dans l'entreprise depuis sonlancement en 2011, après une injection de fonds de Mehdi Majoul en 2015.Toutes les collections de LYOUM sont entièrement confectionnées en Tunisie.La marque propose un style épuré « à la parisienne », métissé et unique,alliant subtilement les influences européennes et arabo-méditerranéennes.Par son ton innovant en communication digitale, LYOUM s'inscrit dans lanouvelle scène contemporaine arabe. La marque se repose sur un site de venteen ligne, soutenu par une forte communauté sur les réseaux sociaux,principalement Facebook [3] (67 000) et Instagram [4] (51 000).Fin//Date de publication : 15 janvier 2020Photo 1 : De gauche à droite : les co-fondateurs Sofiane Ben Chaabane etClaire Ben Chaabane ainsi que les co-investisseurs Hazem Ben-Gacem et MehdiMajoul.Photo 2 & 3 : Mannequins portant la marque Lyoum.Site web : https://lyoum.fr [5]Insta : https://www.instagram.com/lyoummm/ [4]FB : https://www.facebook.com/lyoumconcept [3]Contact média : leila@bluejaycommunication.comDiffusion d'une information Réseau Financier, transmit par l'EQS Group.Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.953933 15-Jan-2020 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=25d0d608167b7a33a956f8ef84195f49&application_id=953933&site_id=vwd&application_name=news2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=51f18405296b19c0f599a8df0daba198&application_id=953933&site_id=vwd&application_name=news3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=02169141c2fcb0d5c313807b929576c1&application_id=953933&site_id=vwd&application_name=news4: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=da797186936a66241f5bb7d475c30505&application_id=953933&site_id=vwd&application_name=news5: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a7f86f9a9880db6e51fdc900da222455&application_id=953933&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)