Lange Gesichter bei Investoren im Dax Der Deutsche Aktienindex ist in der letzten Woche doch tatsächlich wieder knapp vor seinem Allzeithoch stehen geblieben. Unglaublich aber wahr. Keiner sagt, dass Börse immer logisch und rational ist. Eigentlich ist meist eher das Gegenteil der Fall, was man in der letzten Woche gut sehen konnte. Trotz starker US-Märkte und einem Aufwärtstrend im Dax, schaffte es dieser nicht auf ein neues Allzeithoch. Selbst als man am Freitag erneut knapp davor stand, blieb den Bullen ein solches versagt. Was bleibt ist der Trost, keine bärischen Signale ausgelöst haben. Weiterlesen