Lanxess - Jetzt oder nie?

Jetzt oder nie? Langsam aber sicher wäre es für die Käufer in Lanxess Zeit, zurückzukehren! Der jüngste Aufwärtstrend in der Lanxess-Aktie endete am 18. November mit einem Hoch bei 64,58 EUR. Hier übernahmen die Verkäufer wieder das Ruder und etablierten ihrerseits einen kurzfristigen Abwärtstrend. Man könnte diesen noch als Korrektur bezeichnen, mit der man auf die Kaufwelle seit Anfang Juni reagiert. In diesem Umfeld kurzfristig natürlich eine bärische Basis vor. Diese wurde leider gestern erst mit einem neuen Tief bestätigt. Dabei setzten die Verkäufer den Unterstützungsbereich ab ca. 56,70 EUR unter Druck. Das ist eine durchaus spannende, aber auch kritische Entwicklung, denn neben der unteren Flaggenbegrenzung ist in diesem Preisbereich auch der EMA 200 als möglicher Trendfiltern und Wegweiser für die nächsten Wochen zu finden. Weiterlesen