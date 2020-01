Laschet fordert Ausnahmen bei E-Auto-Prämie

21.01.2020 - 09:12 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat Änderungen bei der Prämie für Elektroautos gefordert. "Wir brauchen bei der Umweltprämie des Bundes eine Ausnahmeregelung für reine Elektrohersteller, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden", sagte Laschet der Rheinischen Post. Mit der von Autoindustrie und Bundesregierung vereinbarten Prämie soll der Kauf von E-Autos mit bis zu 6.000 Euro gefördert werden.Laut dem Bericht sehen aber Start-ups wie der Aachener E-Auto-Hersteller E.Go durch die Pläne ihre Existenz gefährdet. Auch Laschet fürchtet demnach um die gute Position, die sich E-Auto-Pioniere aus Nordrhein-Westfalen wie E.Go oder auch Street-Scooter aufgebaut hätten. "Diese Entwicklung darf nicht durch Maßnahmen gefährdet werden, die gut gemeint, aber nicht so gut gemacht sind", forderte er.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/klaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.