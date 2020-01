Lebensmittelwarnung vor Lachs - Falsches Verbrauchsdatum

09.01.2020 - 16:44 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

COESFELD (dpa-AFX) - Wegen eines falschen Verbrauchsdatums auf der Packung warnt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit vor dem Verzehr eines Wildlachs-Produkts. Fälschlicherweise sei das Datum 8.3.2020 aufgedruckt worden und nicht der 8.1.2020, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.Betroffen sei das Produkt des Großhändlers Weiling aus Coesfeld mit dem Namen "Youkon Wildlachs Wild & Red". Ausgeliefert wurde der Lachs ausschließlich an Bioläden, wie ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Betroffen sind 48 Läden in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein."Wir gehen davon aus, dass die meisten Packungen für Weihnachten und Silvester gekauft und der Lachs da auch gegessen wurde", so das Unternehmen aus dem Münsterland. Falls nicht, können betroffene Kunden das Produkt mit dem falschen Verbrauchsdatum im Laden zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet./lic/DP/stwQuelle: dpa-AFX