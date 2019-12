Litauens Energieminister: Rückbau von Atomkraftwerk Ignalina im Plan

31.12.2019 - 13:38 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

VILNIUS (dpa-AFX) - Zehn Jahre nach der Abschaltung des umstrittenen Atomkraftwerks Ignalina in Litauen sind nach Regierungsangaben etwa 40 Prozent der Rückbauarbeiten abgeschlossen. "Wir liegen definitiv im Zeitplan, und sind ihm in mancher Hinsicht sogar voraus", sagte Energieminister Zygimantas Vaiciunas im litauischen Rundfunk. "Die Stilllegung soll 2038 abgeschlossen sein, wenn auf dem 80 Hektar großen Gelände nur noch eine grüne Wiese übrig bleibt." Litauen hatte das Atomkraftwerk sowjetischer Bauart - eine Anlage vom Bautyp des 1986 explodierten Unglücksreaktors in Tschernobyl - zum Jahreswechsel 2009 endgültig vom Netz genommen. Vilnius erfüllte damit eine Bedingung für die Aufnahme des Landes in die EU. Der erste Reaktorblock wurde 2004 abgeschaltet, Ende 2009 folgte der zweite. Nach Angaben von Vaiciunas wurden bislang etwa ein Drittel der Anlage demontiert und abtransportiert. Gleiches gelte auch für die Menge an nicht-radioaktiven Abfällen. Von den abgebrannten Brennelemente seien rund 70 Prozent in spezielle Zwischenlager gebracht worden, sagte der litauische Energieminister. Die Gesamtkosten für die größtenteils von der EU finanzierte Stilllegung von Ignalina belaufen sich nach früheren Schätzungen auf mehr als 3 Milliarden Euro./awe/DP/zb Quelle: dpa-AFX