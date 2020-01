Logistik-Milliardär Kühne findet 'Fridays-for-Future'-Idee richtig

02.01.2020 - 11:32 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Unternehmer Klaus-Michael Kühne hat die "Fridays-for-Future"-Bewegung gelobt. "Die Idee ist richtig, der Anstoß wichtig - auch wenn mir manche Beteiligte zu radikal sind", sagte der Hamburger Logistik-Milliardär und HSV-Investor dem "Hamburger Abendblatt" (Donnerstag). Es müsse mehr getan werden. "Den Klimawandel können wir nicht mehr rückgängig machen, wir können ihn nur noch begrenzen." Aus der Hamburger Politik wolle er sich lieber raushalten, sagte der Wahl-Schweizer dem Blatt weiter. "Aber ich war schon in der Zeit, als die Grünen entstanden sind, für den Schutz der Umwelt." Vor zwei Monaten habe Grünen-Parteichef Robert Habeck ihn in seinem Hotel besucht. "Da haben wir uns eine Stunde lang sehr gut unterhalten." Kühne betonte jedoch: "Aber zugleich sollten wir beachten, was aus der Wirtschaft wird, wenn die Grünen den Bürgermeister oder den Kanzler stellen. Die Wirtschaft muss Opfer bringen und den CO2-Ausstoß reduzieren - da sind auch weitgehende Maßnahmen nötig-, aber die Wirtschaft muss weiter funktionieren."/let/DP/fba Quelle: dpa-AFX