Louis Vuitton schließt ein Geschäft in Hongkong - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)Die Unruhen in Hongkong machen den dort angesiedelten Einzelhändlern weiterhin zu schaffen. Die französische Luxusmarke Louis Vuitton wolle nun eine seiner Filialen in Hongkong schließen und seine Verkaufsmitarbeiter zeitweise nach China versetzen, berichtet die South China Morning Post mit Verweis auf nicht genannte Quellen.Laut Zeitung hat der Mutterkonzern LVMH den Vermieter Wharf REIC aufgefordert, die Miete zu senken, was dieser aber ablehnte.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/mgo/klaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.