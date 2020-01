Lufthansa befördert 2019 rund 145 Millionen Fluggäste

13.01.2020 - 13:20 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die Fluggesellschaften der Deutschen Lufthansa haben 2019 insgesamt 145,2 Millionen Fluggäste befördert. Das waren 2,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Im Dezember gingen die Passagierzahlen konzernweit leicht um 0,3 Prozent auf rund 10 Millionen zurück.Die Auslastung der Flugzeuge lag im Gesamtjahr bei rund 1,2 Millionen Flügen bei einem Sitzladefaktor von 82,5 Prozent. Dies entspricht einer Steigerung von 1,0 Prozentpunkten. Beide Werte übertreffen damit die Rekordzahlen aus dem Vorjahr 2018.Das Frachtangebot lag im Dezember um 0,3 Prozent über dem Vorjahr, die abgesetzten Tonnenkilometer sanken um 3,6 Prozent. Daraus ergibt sich ein um 2,6 Prozentpunkte niedrigerer Nutzladefaktor von 63,9 Prozent. Insgesamt lag das Frachtangebot im Jahr 2019 um 6,3 Prozent höher als im Vorjahr. Der Absatz sank in diesem Zeitraum um 2,1 Prozent. Der Nutzladefaktor war mit 61,4 Prozent um 5,3 Prozentpunkte niedriger als im Jahr zuvor.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/sha/flfEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.