Lufthansa: Darum startet die Aktie so lahm ins neue Jahr

Wegen eines dreitägigen Streiks der Kabinengewerkschaft Ufo bei der Lufthansa-Gesellschaft Germanwings sind insgesamt rund 200 Flüge ausgefallen. Mehr als 70 Flüge seien allein am letzten Streiktag an Neujahr ausgefallen, sagte eine Sprecherin der Lufthansa-Tochter Eurowings der Deutschen Presse-Agentur am späten Mittwochabend. Der magere Start der Lufthansa-Aktie ins neue Börsenjahr hat jedoch einen anderen Grund.



Insgesamt hätten von 1.200 von Montag bis Mittwoch geplanten Flügen mehr als 85 Prozent durchgeführt werden können, sagte die Sprecherin. Alle von Ausfällen betroffenen Passagiere seien anderweitig an ihr Reiseziel transportiert worden. Germanwings ist mit rund 30 Flugzeugen und etwa 1.400 Mitarbeitern für Eurowings unterwegs, soll aber mit dem Eurowings-Flugbetrieb verschmolzen werden.



Lufthansa und Ufo liegen seit längerem im Clinch. Dabei geht es nicht nur um Tariffragen, sondern auch um die Anerkennung der Ufo als Gewerkschaft. In dem Konflikt hatte es einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Hier waren im November rund 1.500 Flüge mit rund 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen.

Die Lufthansa-Aktie ±0,00% startete am Donnerstag mit Abschlägen ins neue Börsenjahr. Als Grund für die Zurückhaltung der Aktionäre dürften zwei negative Analystenkommentare infrage kommen. So hat die Citigroup ihr Anlagevotum für Lufthansa von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Das Kursziel lautet den Experten zufolge nun 14 Euro - gegenüber dem aktuellen Kursniveau ein Abwärtspotenzial von etwa 14 Prozent.



Zudem hat AlphaValue / Baader Europe den DAX-Titel erneut mit "Reduce" eingestuft. Darüber hinaus wurde der faire Wert von 17,20 auf 16,70 Euro gesenkt, was immerhin leicht über dem aktuellen Kursniveau liegt. (mmr mit Material von dpa-AFX)