Lufthansa: Darum steigt die Airline-Aktie heute

Die Lufthansa denkt Insidern zufolge nach dem Verkauf ihrer Catering-Sparte nun über einen Börsengang ihres Wartungsgeschäfts nach. Eine Abspaltung der Sparte Lufthansa Technik solle den Börsenwert des Konzerns nach oben treiben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Die Prüfung sei noch in einem frühen Stadium, und es gebe noch keine Entscheidung. Ein Lufthansa-Sprecher wollte die Angelegenheit nicht kommentieren.

Die Lufthansa-Aktie -0,03% reagierte jedenfalls positiv auf die Nachrichten. Im frühen Xetra-Handel gewann sie rund drei Prozent auf 14,95 Euro. Zuletzt verkleinerte sich das Plus jedoch. Die Anteile von Touristik- und Reise-Unternehmen gaben wegen der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Virus-Erkrankung in China nach. Nach Angaben eines Sprechers spürt die Lufthansa jedoch bislang keine Zurückhaltung der Kunden bei den Buchungen.



Den Quellen zufolge steht bei den IPO-Überlegungen die Variante im Fokus, dass der Konzern Teile von Lufthansa Technik an die Börse bringt (IPO). Allerdings sei auch die Alternative durchgespielt worden, dass Lufthansa-Aktionären in einem sogenannten Spin-off Aktien der Tochter zugeteilt würden, die dann an der Börse separat gehandelt werden könnten. In beiden Fällen wolle der Lufthansa-Konzern die Mehrheit an dem Wartungsgeschäft behalten.



Laut Bloomberg-Intelligence-Analyst George Ferguson hat die Sparte einen Unternehmenswert von rund 7,5 Milliarden Euro. Der Lufthansa-Konzern insgesamt wird an der Börse derzeit mit nur 6,9 Milliarden Euro bewertet. Die Konzernführung arbeitet derzeit an einem Umbau ihrer Konzernstruktur, bei der die einzelnen Geschäftsfelder als einzelne Teile unterhalb einer sogenannten Holdinggesellschaft aufgehängt sein sollen.

Ein Börsianer sagte, sollte es zu einem Börsengang kommen, wäre Lufthansa Technik aus seiner Sicht ein starker Konkurrent für MTU -0,70% und Safran -0,07%.



Lufthansa Technik beschäftigte Ende September 2019 weltweit rund 26.000 Menschen. Im Gesamtjahr 2018 kam das Unternehmen auf einen Umsatz von 5,9 Milliarden Euro und einen bereinigten operativen Gewinn (bereinigtes Ebit) von 425 Millionen Euro. (Mit Material von dpa-AFX)