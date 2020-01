Lufthansa erwägt Börsengang der Wartungssparte - Agentur

23.01.2020 - 07:41 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die Deutsche Lufthansa erwägt einem Medienbericht zufolge einen Börsengang ihres Wartungsgeschäfts. Eine Abspaltung der Sparte Lufthansa Technik solle den Börsenwert des Konzerns erhöhen, meldete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch und berief sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Diskussionen seien noch in einem frühen Stadium. Es gebe daher noch keine endgültige Entscheidung. Außerdem prüfe der Konzern die Abspaltung eines Teils der Sparte.Eine Lufthansa-Sprecherin wollte sich dazu auf Nachfrage von Dow Jones nicht äußern.Die Technik-Tochterfirma habe nach Schätzung von Bloomberg einen Unternehmenswert von rund 7,5 Milliarden Euro, der des Mutterkonzerns liege bei etwa 6,9 Milliarden Euro.Die Lufthansa-Aktie legte am Mittwoch im nachbörslichen Geschäft um rund 3 Prozent zu.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/bam/klaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 23, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.