Lufthansa: Jetzt droht eine Eskalation

Nach dem neuerlichen Scheitern einer Schlichtung erwägt die Kabinen-Gewerkschaft Ufo nun einen unbefristeten Streik der Flugbegleiter im Lufthansa-Konzern. Während in den vergangenen punktuellen Streiks nur die Lufthansa-Tochter Germanwings und Eurowings betroffen waren, könnte es nun auch die Flieger der Muttergesellschaft treffen. Der Lufthansa-Aktie dürfte das nicht gut bekommen.



Zahlreiche Fluggäste des Lufthansa-Konzerns müssen schon wieder um ihre gebuchten Verbindungen bangen. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat am Wochenende einen weiteren Streik der Flugbegleiter angekündigt - dabei hatte es erst zum Jahreswechsel einen Ausstand gegeben. Besonders problematisch für die Kunden: Wann, wie lange und welcher Bereich genau bestreikt werden soll, ist noch völlig unklar.

Pressekonferenz am Mittwoch



Nach der Androhung neuer Flugbegleiter-Streiks setzt die Lufthansa auf weitere Verhandlungen. "Ein Streik ist immer der falsche Weg in einem Tarifkonflikt", sagte eine Lufthansa-Sprecherin am Sonntag. "Wir brauchen eine Lösung für die 22.000 Kabinenmitarbeiter. Und diese Lösung kann man nur in Gesprächen und nicht in Streiks finden."

Die Kabinengewerkschaft Ufo hatte am Samstagabend einen weiteren Ausstand beim Lufthansa-Konzern angedroht. Details zum Arbeitskampf sollten am kommenden Mittwoch verkündet werden, sagte ein Ufo-Sprecher. Er kündigte eine Pressekonferenz für Mittwochnachmittag um 14 Uhr an.



"Deutlich ausgeweitete Maßnahmen"



Noch am Freitag hatte Ex-Ufo-Boss Nicoley Baublies noch angekündigt, dass man zunächst noch einmal versuchen werde, die Tarifziele auf dem klassischen Verhandlungswege durchzusetzen. Wenn dies scheitern sollte, bleibe nur der Arbeitskampf. Da einzelne Streiktage bislang nichts bewirkt hätten, müsse dann mit "deutlich ausgeweiteten Maßnahmen" Druck erzeugt werden.



Die Ufo habe die von Lufthansa für das gesamte Verfahren verlangte Friedenspflicht nicht akzeptieren können, erläuterte Baublies. Einen weiteren Anbahnungsversuch der Schlichter Matthias Platzeck und Frank-Jürgen Weise könne es unter gleichen Voraussetzungen nicht mehr geben.



Lesen Sie hier die Original-Mitteilungen von Lufthansa (16.01.20) und Ufo (17.01.20).



Die Gewerkschaft unterliegt noch bis zum 2. Februar einer Friedenspflicht zu den bereits bestreikten Forderungen. Grundlage dafür ist ein 2016 geschlossener Tarifvertrag zur Konfliktlösung.



Neben Tarifthemen zu Arbeitsbedingungen, Renten und Entgelten haben die langen Auseinandersetzungen zwischen den streitenden Parteien einige Konflikte hinterlassen, die möglicherweise in einer Mediation hätten gelöst werden können. Es geht unter anderem um persönliche Klagen der Lufthansa und damit verbundene Haftungsfragen gegen frühere und aktuelle Vorstände der Gewerkschaft. Auch war der frühere Ufo-Chef Baublies aus Lufthansa-Diensten entlassen worden.

Die Lufthansa-Aktie +0,23% zeigte sich zuletzt wieder abgeschwächt. Eine überwindung der 200-Tage-Linie wurde seit November mehrmals versucht - ohne nachhaltigen Erfolg. Eine Eskalation des festgefahrenen Konflikts Richtung unbefristeter Streik könnte den DAX-Wert weiter drücken. (Mit Material von dpa-AFX)