Maas: Unter allen Umständen Flächenbrand im Nahen Osten verhindern

Von Andreas KißlerBERLIN (Dow Jones)Nach der Ankündigung des irakischen Parlaments, alle ausländischen Truppen aus dem Land zu verweisen, hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) große Bedenken geäußert. Man werde jede Möglichkeit nutzen, um im Gespräch zu bleiben, sagte Maas im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders. Andernfalls drohe auch in Europa ein Sicherheitsrisiko. "Wir machen uns große Sorgen, ohne das Engagement der internationalen Staatengemeinschaft gegen den IS wird die Instabilität im Irak sicher steigen", erklärte Maas.Man müsse nun aktiv dafür werben, dass die internationale Staatengemeinschaft weiter bereit ist, den Irak zu unterstützen, erklärte der SPD-Politiker. Man habe in den letzten Jahren viel investiert, um den Irak wieder aufzubauen. Dies drohe alles verloren zu gehen, warnte der Bundesaußenminister. "Das geht nicht mit Drohungen - den Irak zu überzeugen, sondern mit Argumenten, dafür gibt es viele. Aber das letzte Wort hat natürlich der Irak selbst", betonte Maas.Man müsse unter allen Umständen einen Flächenbrand im Nahen Osten verhindern, denn dieser würde die Sicherheit in Europa maßgeblich verhindern. "Da im Irak im Kampf gegen den internationalen Terrorismus auch unsere eigenen Sicherheitsinteressen ganz massiv betroffen sind, sind wir hier in der Verantwortung." Die Europäer würden ihren Teil dazu beitragen, "dass es im Irak keinen Stellvertreterkrieg geben wird". Ohne US-Truppen im Irak werde es sehr schwierig, deutsche Bundeswehrsoldaten im Land zu halten, hob er hervor. "Die Sicherheit unserer Soldaten hat für uns oberste Priorität", sagte Maas.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.