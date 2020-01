MÄRKTE ASIEN/Aktien nach Iran-Attacke schwächer, aber klar über Tagestiefs

08.01.2020 - 06:48 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)An den asiatischen Aktienbörsen beruhigt sich die Lage nach der jüngsten Eskalation im Nahen Osten wieder. Zwar zeigen sich die Börsen durch die Bank mit Abgaben, doch haben sich die Aktienkurse auf breiter Front schon wieder deutlich von ihren Tagestiefs erholt. Auch die zunächst nach oben geschossenen Preise für Erdöl und Gold kommen deutlich von den Tageshöchststände zurück.Der Iran hat als Vergeltung für die Tötung des Generals Kassem Soleimani nach US-Angaben in der Nacht zwei internationale Truppenstützpunkte im Irak mit Raketen attackiert. In den Stützpunkten im nordirakischen Erbil sowie Ain al-Assad im Westirak seien mehr als ein Dutzend Raketen eingeschlagen, teilte das US-Verteidigungsministerium mit. Der Iran hatte zuvor die Angriffe ebenfalls bestätigt. Nach vorläufigen US-Erkenntnissen wurden offenbar keine Soldaten der USA getötet.Die global gehandelt Rohölsorte Brent kostet 69,17 Dollar nach einem Tageshoch von 71,75. Die Entwicklung des Goldpreises verläuft ähnlich. Im Hoch kostete die Feinunze 1.611 Dollar, zuletzt ging sie mit 1.593 Dollar um, 19 Dollar als am Vorabend. Mit dem japanischen Yen war ein weiterer vermeintlich sicherer Hafen nur kurz gesucht. Der Dollar sackte mit den Schlagzeilen zunächst bis auf 107,65 Yen ab, wurde zuletzt aber wieder mit 108,37 Yen gehandelt und damit minimal unter den Ständen vor den Raketenangriffen.Der Nikkei-225 in Tokio verliert 1,4 Prozent auf 23.237 Punkte, der japanische Leitindex hatte im Tagestief schon deutlich über 2 Prozent im Minus gelegen. Hongkong und Schanghai melden Verluste von 0,9 bzw. 0,8 Prozent, Seoul verliert in ähnlicher Größenordnung. Der australische S&P/ASX-200 schloss 0,3 Prozent im Minus.Händler verweisen zur teilweisen Erholung der Stimmung darauf, dass die iranischen Angriffe offenbar keine Menschenleben gekostet haben. Daher könne ein umfassender Krieg wohl vermieden werden, so die Hoffnung im Markt.Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD EndeS&P/ASX 200 (Sydney) 6.817,60 -0,13% +2,00%Nikkei-225 (Tokio) 23.233,69 -1,45% -0,34%Kospi (Seoul) 2.158,16 -0,80% -0,80%Schanghai-Comp. 3.079,09 -0,83% +0,95%Hang-Seng (Hongk.) 28.082,01 -0,85% -0,03%Straits-Times (Sing.) 3.224,20 -0,73% -0,12%KLCI (Malaysia) 1.594,86 -1,00% +1,40%DEVISEN zuletzt +/- %Di,Uhr % YTDEUR/USD 1,1150 +0,0% 1,1148 1,1187 -0,6%EUR/JPY 120,76 -0,1% 120,91 121,31 -0,9%EUR/GBP 0,8497 -0,0% 0,8497 0,8482 +0,4%GBP/USD 1,3122 +0,0% 1,3121 1,3183 -1,0%USD/JPY 108,31 -0,1% 108,47 108,44 -0,4%USD/KRW 1171,70 +0,4% 1167,46 1164,59 +1,4%USD/CNY 6,9451 -0,0% 6,9452 6,9344 -0,3%USD/CNH 6,9447 +0,0% 6,9420 6,9330 -0,3%USD/HKD 7,7755 -0,0% 7,7779 7,7738 -0,2%AUD/USD 0,6870 +0,0% 0,6868 0,6903 -2,0%NZD/USD 0,6643 +0,0% 0,6642 0,6661 -1,3%BitcoinBTC/USD 8.313,01 +3,4% 8.043,01 7.874,26 +15,3%ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 63,54 62,70 +1,3% 0,84 +4,1%Brent/ICE 69,19 68,27 +1,3% 0,92 +4,8%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.592,38 1.574,30 +1,1% +18,08 +4,9%Silber (Spot) 18,58 18,45 +0,7% +0,13 +4,1%Platin (Spot) 972,65 970,00 +0,3% +2,65 +0,8%Kupfer-Future 2,80 2,79 +0,2% +0,00 +0,0%Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/DJN/flf/gosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.