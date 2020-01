MÄRKTE ASIEN/Börsen feiern ausbleibende Eskalation im Nahen Osten

09.01.2020 - 07:27 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)Kräftig aufwärts geht es am Donnerstag an den Börsen in Ostasien und Australien. Die Anleger sind erleichtert darüber, dass der Konflikt zwischen den USA und Iran vorerst wohl nicht in einen Krieg ausarten wird.Gestützt vom schwächeren Yen führt die japanische Börse die Märkte der Region an. Der Nikkei-225-Index gewinnt 2,3 Prozent auf 23.740 Punkte. Hongkong folgt mit einem Plus von 1,3 Prozent. In Schanghai geht es mit den Kursen im Schnitt um 0,8 Prozent nach oben. Die Dezember-Daten zu den chinesischen Verbraucherpreisen haben keinen Einfluss auf den Markt. Die Inflation verharrte auf demselben Niveau wie im November und lag geringfügig unter der Konsensschätzung von Volkswirten. Der südkoreanische Leitindex Kospi liegt 1,2 Prozent im Plus. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 0,8 Prozent höher.Der Aktienmarkt in Neuseeland, wo der Handel ebenfalls schon beendet ist, gab hingegen um 0,2 Prozent nach. Hier belasteten Kursverluste im Gesundheitssektor und Abgaben beim Flughafenbetreiber Auckland Airport von 2 Prozent sowie von 3,9 Prozent beim Stromversorger Meridian.US-Präsident Donald Trump reagierte sehr moderat auf den iranischen Vergeltungsschlag, bei dem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei internationale Militärstützpunkte im Irak mit Raketen angegriffen wurden. Teheran reagierte damit auf die Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch einen US-Drohnenangriff am Freitag.In einer Rede am Mittwoch kündigte Trump lediglich weitere Wirtschaftssanktionen gegen das Land an. Der gemäßigte Auftritt des US-Präsidenten weckt Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung des Konflikts.Yen deutlich gefallenAm Devisenmarkt ziehen sich die Anleger aus Fluchtwährungen wie dem Yen zurück. Der Dollar steigt auf rund 109,30 Yen, am Mittwoch hatte er im Tagestief 107,65 Yen gekostet.Die Ölpreise, die mit der Entspannung im US-iranischen Konflikt am Mittwoch sehr stark nachgegeben hatten, machen minimal Boden gut. Die global gehandelte Sorte Brent erholt sich um 0,6 Prozent auf 65,84 Dollar, nachdem sie am Vortag bis zu 71,75 Dollar gekostet hatte.Einzelwerte an der Börse werden unter anderem von Analystenkommentaren bewegt. Alibaba gewinnen in Hongkong 1,7 Prozent, nachdem Daiwa die Beobachtung der Aktie des chinesischen Internetkonzerns mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hat.Xiaomi verbessern sich um 2,2 Prozent. Hier hat Daiwa das Kursziel erhöht und die optimistische Einschätzung der Aktie bestätigt.Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD EndeS&P/ASX 200 (Sydney) 6.874,20 +0,83% +2,84%Nikkei-225 (Tokio) 23.739,57 +2,30% -1,91%Kospi (Seoul) 2.177,98 +1,24% +1,24%Schanghai-Comp. 3.090,42 +0,77% +1,32%Hang-Seng (Hongk.) 28.443,09 +1,26% -0,48%Straits-Times (Sing.) 3.254,57 +0,27% +0,78%KLCI (Malaysia) 1.592,79 +0,23% +0,02%DEVISEN zuletzt +/- %Mi,Uhr % YTDEUR/USD 1,1119 +0,1% 1,1110 1,1136 -0,9%EUR/JPY 121,52 +0,3% 121,19 120,74 -0,3%EUR/GBP 0,8475 -0,1% 0,8481 0,8470 +0,1%GBP/USD 1,3119 +0,1% 1,3101 1,3149 -1,0%USD/JPY 109,29 +0,2% 109,08 108,43 +0,6%USD/KRW 1158,56 -0,3% 1161,54 1169,33 +0,3%USD/CNY 6,9268 -0,3% 6,9462 6,9425 -0,5%USD/CNH 6,9258 -0,2% 6,9371 6,9417 -0,6%USD/HKD 7,7753 0% 7,7753 7,7788 -0,2%AUD/USD 0,6875 +0,1% 0,6866 0,6876 -1,9%NZD/USD 0,6649 +0,0% 0,6648 0,6661 -1,2%BitcoinBTC/USD 7.941,01 -1,5% 8.066,01 8.291,01 +10,1%ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 60,03 59,61 +0,7% 0,42 -1,7%Brent/ICE 65,84 65,44 +0,6% 0,40 -0,2%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.555,34 1.556,80 -0,1% -1,46 +2,5%Silber (Spot) 17,90 18,10 -1,1% -0,20 +0,3%Platin (Spot) 956,25 953,80 +0,3% +2,45 -0,9%Kupfer-Future 2,81 2,81 +0,1% +0,00 +0,6%Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/cln/gosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.