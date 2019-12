MÄRKTE ASIEN/Börsen mangels Impulsen im Rückwärtsgang

19.12.2019 - 09:10 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Steffen GosenheimerTOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)Kleine Verluste haben am Donnerstag das Börsenbild in Ostasien geprägt. Klarere Impulse von der Wall Street fehlten, nachdem sich dort die Indizes eher lustlos seitwärts bewegt hatten. Auch von der japanischen Notenbank kam nichts Marktbewegendes: Sie ließ wie weithin erwartet ihren geldpolitischen Kurs unverändert und den Kurzfristzins bei -0,1 und den Langfristzins bei rund 0 Prozent. Allerdings senkte sie ihren Ausblick für die Industrieproduktion und sprach zugleich nur noch von bedeutsamen externen Risiken, während nach der Sitzung des geldpolitischen Rates im Oktober von steigenden Risiken die Rede war.Der Tokioter Nikkei-Index gab um 0,3 Prozent auf 23.865 Punkte nach. Der Yen zeigte sich nach der Notenbankentscheidung praktisch unverändert zum Vorabend.In Seoul und Schanghai konnten sich die Indizes zum Handelsende leicht erholen und gingen minimal im Plus aus dem Tag. In Sydney stand am Ende ein Minus von 0,3 Prozent auf der Kurstafel. Dort war etwas Zinssenkungsfantasie aus dem Markt entwichen, nachdem neue Arbeitsmarktdaten besser als erwartet ausgefallen waren. Dazu passend zog der Austral-Dollar an von 0,6853 am Vorabend auf 0,6882 US-Dollar.Als Unsicherheitsfaktor eher im Hintergrund schwelte, dass das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump nun eingeleitet wurde. Eine Amtsenthebung muss Trump aber kaum fürchten, denn der Prozess wird im Senat geführt, wo seine Republikaner eine Mehrheit haben.Am Aktienmarkt sorgte ein als ermutigend bezeichneter Ausblick des US-Halbleiterunternehmens Micron laut Marktteilnehmern für Kursgewinne bei SK Hynix in Seoul. Die Aktie stieg um 0,7 Prozent.In Tokio verloren Showa Denko 2,7 Prozent, während Hitachi Chemical knapp 12 Prozent zulegten auf 4.560 Yen. Am Vortag war nach dem Handelsende in Tokio bekannt geworden, dass Showa Denko K.K. Hitachi Chemical für umgerechnet rund 7,9 Milliarden Euro bzw 4.630 Yen je Aktie übernehmen will.Verkauft wurden Aktien von Aktienhändlern wie Nomura Holdings und Daiwa Securities, für die es um 2,6 bzw 1,2 Prozent südwärts ging. Händler begründeten dies mit der Umsatzentwicklung im Aktienhandel. Demnach liegt das Handelsvolumen in Japan in diesem Jahr bei noch sieben anstehenden Handelstagen 21 Prozent unter dem Niveau von 2018.In Sydney verlor die Aktie der Versicherer IAG 2,6 Prozent. Hier sorgte auch für Druck, dass Australien wegen verheerender Buschbrände einen siebentägigen Ausnahmezustand für die Millionenmetropole Sydney und den Bundesstaat New South Wales ausgerufen hat.Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD EndeS&P/ASX 200 (Sydney) 6.833,10 -0,27% +21,02%Nikkei-225 (Tokio) 23.864,85 -0,29% +19,58%Kospi (Seoul) 2.195,56 +0,04% +7,57%Schanghai-Comp. 3.017,05 +0,00% +20,98%Hang-Seng (Hongk.) 27.754,94 -0,46% +7,73%Taiex (Taiwan) 12.018,90 -0,85% +23,56%Straits-Times (Sing.) 3.205,77 -0,12% +4,30%KLCI (Malaysia) 1.602,46 +0,21% -5,41%BSE (Mumbai) 41.683,08 +0,30% +14,97%DEVISEN zuletzt +/- %Mi,% YTDEUR/USD 1,1128 +0,1% 1,1116 1,1137 -2,9%EUR/JPY 121,93 +0,1% 121,81 121,92 -3,0%EUR/GBP 0,8488 -0,1% 0,8498 0,8489 -5,7%GBP/USD 1,3112 +0,2% 1,3083 1,3114 +2,9%USD/JPY 109,57 -0,0% 109,58 109,47 -0,1%USD/KRW 1163,92 -0,2% 1165,86 1168,40 +4,5%USD/CNY 7,0032 -0,0% 7,0050 7,0053 +1,8%USD/CNH 6,9978 -0,1% 7,0018 7,0037 +1,9%USD/HKD 7,7914 +0,0% 7,7882 7,7882 -0,5%AUD/USD 0,6882 +0,5% 0,6849 0,6845 -2,3%NZD/USD 0,6592 +0,2% 0,6577 0,6564 -1,8%BitcoinBTC/USD 7.122,26 -3,0% 7.346,01 6.590,51 +91,5%ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 60,95 60,93 +0,0% 0,02 +25,7%Brent/ICE 66,23 66,17 +0,1% 0,06 +19,7%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.476,74 1.475,65 +0,1% +1,09 +15,1%Silber (Spot) 17,00 17,05 -0,3% -0,05 +9,7%Platin (Spot) 932,10 935,60 -0,4% -3,50 +17,0%Kupfer-Future 2,80 2,81 -0,3% -0,01 +5,6%Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/DJN/gos/klaEND) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.