MÄRKTE ASIEN/Ernüchterung im Handelsstreit drückt Aktienkurse

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)An den asiatischen Börsen ist am Mittwoch unmittelbar vor der Unterzeichnung des ersten Teilhandelsabkommens zwischen China und den USA Ernüchterung eingekehrt. Einige Marktteilnehmer sprechen gar von Enttäuschung. Entsprechend präsentieren sich die regionalen Aktienindizes im Minus.Hintergrund sind Verlautbarungen der US-Seite, wonach sich die USA durch die Einigung auf ein Teilabkommen nicht zur Senkung bestehender Strafzölle verpflichtet fühlen. Die Vereinbarung sehe dies keineswegs vor, heißt es. Anderslautende Gerüchte seien "vollkommen falsch". Die USA verzichten demnach lediglich auf neue Strafzölle.Die Unterzeichnung des Abkommens der Phase 1 stellt eine willkommene, aber zugleich auch bescheidene Deeskalation der Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA dar. Aber es geht kaum substanziell auf die grundlegenden Quellen der Handels- und Wirtschaftsspannungen zwischen beiden Seiten ein, die weiter schwelen werden", erläutert Volkswirt Eswar Prasad von der Universität Cornell, der früher die IWF-Sektion in China leitete. Am Markt wird befürchtet, dass für substanzielle Veränderungen wohl noch jahrelang verhandelt werden müsse.Knackpunkt HuaweiEin Knackpunkt der Handelsbeziehungen bleibt der Umgang mit dem chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei. Berichten zufolge wollen die USA die Zügel hier weiter anziehen. Kongressabgeordnete wollen offenbar 1 Milliarde Dollar in die Hand nehmen, um US-Unternehmen wettbewerbsfähiger gegenüber dem chinesischen Wettbewerber zu machen. Man wolle die 5G-Technologie nicht den Chinesen überlassen, so der erklärte Wille.Der Nikkei-225 verliert 0,5 Prozent auf 23.898 Punkte. In China sinkt der HSI in Hongkong um 0,9 Prozent und der Composite in Schanghai um 0,8 Prozent. Auch Südkorea, Taiwan, Singapur, Malaysia und Indonesien verbuchen Abschläge.Gegen den regionalen Trend hat der australische S&P/ASX-200 mit Aufschlägen von 0,5 Prozent geschlossen. Der Wachstum bei Hausfinanzierungen blieb mäßig und entwickelte sich schwächer als in anderen Zinssenkungszyklen. Gleichzeitig sind die Immobilienpreise aber gestiegen. Unter dem Strich hält dies Zinssenkungsspekulationen am Leben, was die Kurse am Aktienmarkt etwas stützte. Der Austral-Dollar tendierte unter Schwankungen leicht nach unten.Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD EndeS&P/ASX 200 (Sydney) 6.994,80 +0,47% +4,65%Nikkei-225 (Tokio) 23.907,79 -0,49% +1,56%Kospi (Seoul) 2.226,18 -0,57% -0,57%Schanghai-Comp. 3.084,75 -0,71% +1,14%Hang-Seng (Hongk.) 28.666,56 -0,76% +2,28%Straits-Times (Sing.) 3.256,83 -0,42% +1,48%KLCI (Malaysia) 1.576,59 -0,25% -0,51%DEVISEN zuletzt +/- %Di,h % YTDEUR/USD 1,1134 +0,1% 1,1127 1,1141 -0,7%EUR/JPY 122,38 -0,0% 122,39 122,47 +0,4%EUR/GBP 0,8544 -0,0% 0,8545 0,8593 +1,0%GBP/USD 1,3033 +0,1% 1,3021 1,2963 -1,7%USD/JPY 109,92 -0,1% 109,99 109,93 +1,1%USD/KRW 1157,39 -0,1% 1158,20 1158,94 +0,2%USD/CNY 6,8928 +0,1% 6,8842 6,8846 -1,0%USD/CNH 6,8952 +0,1% 6,8880 6,8862 -1,0%USD/HKD 7,7763 +0,0% 7,7762 7,7741 -0,2%AUD/USD 0,6898 -0,0% 0,6900 0,6898 -1,6%NZD/USD 0,6614 +0,1% 0,6611 0,6626 -1,7%BitcoinBTC/USD 8.613,75 -1,6% 8.757,75 8.525,25 +19,5%ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 58,12 58,23 -0,2% -0,11 -4,8%Brent/ICE 64,41 64,49 -0,1% -0,08 -2,5%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.553,11 1.546,30 +0,4% +6,81 +2,4%Silber (Spot) 17,88 17,80 +0,5% +0,08 +0,2%Platin (Spot) 991,95 984,50 +0,8% +7,45 +2,8%Kupfer-Future 2,85 2,87 -0,9% -0,02 +1,9%Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/DJN/flf/gosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.