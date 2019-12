MÄRKTE ASIEN/Geringe Verluste in impulsarmem Handel

19.12.2019 - 06:41 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Steffen GosenheimerTOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)Geringe Verluste prägen am Donnerstag während des späten Handels das Geschehen an den ostasiatischen Aktienmärkten. Klarere Impulse von der Wall Street fehlen, dort hatten sich die Indizes seitwärts bewegt.Die japanische Notenbank hat unterdessen wie weithin erwartet an ihrem geldpolitischen Kurs nichts geändert und den Kurzfristzins bei -0,1 und den Langfristzins bei rund 0 Prozent gelassen. Allerdings senkte sie ihren Ausblick für die Industrieproduktion des Landes, sprach zugleich aber nur noch von bedeutsamen externen Risiken, während nach der Sitzung des geldpolitischen Rates im Oktober von steigenden Risiken die Rede war.Der Tokioter Nikkei-Index liegt 0,3 Prozent im Minus bei 23.860 Punkten. in Seoul und Schanghai sieht es ähnlich aus, in Hongkong beträgt das Minus 0,6 Prozent. In Sydney wurde der Handel bereits beendet mit einem Rücksetzer um 0,3 Prozent. Dort wich etwas Zinssenkungsfantasie aus dem Markt, nachdem die neuesten Arbeitsmarktdaten besser als erwartet ausgefallen waren. Dazu passend zieht der Austral-Dollar zu seinem US-Pendant etwas an.Als Unsicherheitsfaktor im Hintergrund schwelt derweil, dass das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump nun eingeleitet wurde, nachdem das US-Repräsentantenhaus mit seiner demokratischen Mehrheit dafür gestimmt hat. Die Anklagepunkte lauten: Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses. Eine Amtsenthebung muss Trump aber kaum fürchten, denn der Prozess wird im Senat geführt, wo seine Republikaner eine Mehrheit haben.Am Aktienmarkt sorgt ein als ermutigend bezeichneter Zwischenbericht des US-Halbleiterunternehmens Microns laut Marktteilnehmern für Kursgewinne bei SK Hynix in Seoul. Der Kurs legt um 0,8 Prozent zu.Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD EndeS&P/ASX 200 (Sydney) 6.833,10 -0,27% +21,02%Nikkei-225 (Tokio) 23.860,35 -0,31% +19,58%Kospi (Seoul) 2.193,22 -0,07% +7,46%Schanghai-Comp. 3.010,34 -0,22% +20,71%Hang-Seng (Hongk.) 27.715,69 -0,60% +7,63%Straits-Times (Sing.) 3.203,01 -0,20% +4,30%KLCI (Malaysia) 1.595,74 -0,21% -5,41%DEVISEN zuletzt +/- %Mi,% YTDEUR/USD 1,1128 +0,1% 1,1116 1,1137 -2,9%EUR/JPY 121,94 +0,1% 121,81 121,92 -3,0%EUR/GBP 0,8505 +0,1% 0,8498 0,8489 -5,5%GBP/USD 1,3085 +0,0% 1,3083 1,3114 +2,7%USD/JPY 109,58 +0,0% 109,58 109,47 -0,1%USD/KRW 1163,75 -0,2% 1165,86 1168,40 +4,4%USD/CNY 7,0038 -0,0% 7,0050 7,0053 +1,8%USD/CNH 6,9977 -0,1% 7,0018 7,0037 +1,9%USD/HKD 7,7920 +0,0% 7,7882 7,7882 -0,5%AUD/USD 0,6879 +0,4% 0,6849 0,6845 -2,4%NZD/USD 0,6593 +0,2% 0,6577 0,6564 -1,8%BitcoinBTC/USD 7.126,01 -3,0% 7.346,01 6.590,51 +91,6%ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 60,91 60,93 -0,0% -0,02 +25,6%Brent/ICE 66,15 66,17 -0,0% -0,02 +19,5%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.477,48 1.475,65 +0,1% +1,83 +15,2%Silber (Spot) 17,04 17,05 -0,1% -0,01 +10,0%Platin (Spot) 933,95 935,60 -0,2% -1,65 +17,3%Kupfer-Future 2,80 2,81 -0,2% -0,01 +5,7%Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/DJN/gos/klaEND) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.