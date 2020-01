MÄRKTE ASIEN/Keine Euphorie nach US-chinesischem Handelsabkommen

16.01.2020 - 07:08 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)Der Handel an den asiatischen Börsen zeigt am Donnerstag keine Auffälligkeiten - die Indizes zeigen sich in relativ engen Grenzen. Die Unterzeichnung des ersten Teilhandelsabkommens zwischen den USA und China am Vortag bewegt kaum. An der Wall Street waren nach anfänglichen Rekordhochs die Kurse im Verlauf wieder zurückkommen, weil die Differenzen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt als längst nicht beigelgt gelten. Unter anderem dürfte der Streit um den US-Boykott des chinesischen Telekomausrüsters Huawei dürfte ein Hort der Unsicherheit bleiben. Zudem senken die USA die bestehenden Zölle auf Importe aus China nur in einigen wenigen Bereichen - die meisten bleiben zunächst bestehen.Außerdem heißt es, dass das Abkommen bereits im Vorfeld ausgiebig von den Börsen gefeiert worden sei. In den chinesischen Staatsmedien wird der Deal zwar ausdrücklich begrüßt, aber auch die Befürchtung geäußert, dass er auseinander fallen könnte.In Japan stagnieren die Kurse, der Nikkei-225 zeigt sich kaum verändert. Dass die Aufträge im Maschinenbau im November in der Kernrate viel deutlicher gestiegen sind, stützt nicht. Die Daten gelten als notorisch volatil und sind zudem veraltet. Investoren suchten nach frischen Impulsen, heißt es. Die Berichtsperiode beginnt in der kommenden Woche. Der Kospi in Südkorea pendelte zunächst um den Schlussstand des Vortages, im späten Geschäft zeigt er sich freundlicher. In China neigen die Indizes zur Schwäche: Der HSI in Hongkong macht anfängliche Abschläge wett und zeigt sich kaum verändert. Der Composite in Schanghai verliert indes 0,4 Prozent.In Australien hat der S&P/ASX-200 um 0,7 Prozent zugelegt und zum dritten Mal in Folge auf Rekordhoch geschlossen - diesmal über der Marke von 7.000 Punkten. Analysten setzen mittelfristig auf quantitative Lockerung in Australien durch die Notenbank, um die schwächelnde Wirtschaft anzukurbeln.Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD EndeS&P/ASX 200 (Sydney) 7.041,80 +0,67% +5,35%Nikkei-225 (Tokio) 23.933,02 +0,07% +1,10%Kospi (Seoul) 2.244,44 +0,60% +0,60%Schanghai-Comp. 3.077,80 -0,40% +0,91%Hang-Seng (Hongk.) 28.773,94 0% +2,00%Straits-Times (Sing.) 3.267,81 +0,33% +1,06%KLCI (Malaysia) 1.579,65 -0,35% -0,23%DEVISEN zuletzt +/- %Mi,h % YTDEUR/USD 1,1151 -0,0% 1,1151 1,1122 -0,6%EUR/JPY 122,60 +0,1% 122,53 122,28 +0,6%EUR/GBP 0,8545 -0,0% 0,8548 0,8550 +1,0%GBP/USD 1,3050 +0,0% 1,3045 1,3006 -1,5%USD/JPY 109,94 +0,0% 109,89 109,94 +1,1%USD/KRW 1159,63 +0,1% 1157,94 1157,35 +0,4%USD/CNY 6,8864 -0,1% 6,8909 6,8866 -1,1%USD/CNH 6,8882 -0,0% 6,8915 6,8905 -1,1%USD/HKD 7,7715 -0,0% 7,7715 7,7763 -0,3%AUD/USD 0,6907 +0,0% 0,6903 0,6885 -1,4%NZD/USD 0,6633 +0,2% 0,6619 0,6609 -1,5%BitcoinBTC/USD 8.697,50 -1,7% 8.846,75 8.638,75 +20,6%ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 58,23 57,81 +0,7% 0,42 -4,6%Brent/ICE 64,45 64,00 +0,7% 0,45 -2,4%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.552,16 1.556,20 -0,3% -4,04 +2,3%Silber (Spot) 17,88 18,05 -0,9% -0,17 +0,2%Platin (Spot) 1.012,70 1.022,50 -1,0% -9,80 +4,9%Kupfer-Future 2,85 2,87 -0,4% -0,01 +2,1%Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/DJN/flf/gosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.