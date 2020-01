MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Hongkong klares Schlusslicht

20.01.2020 - 10:43 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

06:00

07:00

07:00

08:00

09:00

06:30

10:00

10:00

11:00

00:00

9:35

04:43

09:43

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)An den asiatischen Börsen hat sich am Montag keine klare Tendenz durchgesetzt. Gemein hatten die Handelsplätze relativ geringe Kursbewegungen, was Händler mit dem Feiertag in den USA erklärten. Die regionalen Leitindizes hinken der Rekordjagd in den USA und auch in Europa insgesamt etwas hinterher. Zumindest liegt der MSCI Asia Pacific Index noch ein gutes Stück unter seinem Hoch. Laut Händlern leckt der Markt noch immer die Wunden aus dem US-chinesischen Handelskonflikt.In Tokio stieg der Nikkei-225 mit dem Beginn der zweitägigen Notenbanksitzung um 0,2 Prozent auf 24.084 Punkte. Auch die in dieser Woche Fahrt aufnehmende Berichtsperiode der Unternehmen habe einer ausgeprägte Kauflust im Weg gestanden, hieß es im Handel. Am Devisenmarkt passierte nicht viel, der Yen bewegte sich kaum und taugte nicht als Impulsgeber für japanische Aktien. Toshiba sanken um 3,5 Prozent, das Unternehmen hatte von Belastungen einer Tochter berichtet.In Seoul stieg der Kospi um 0,5 Prozent auf ein weiteres 15-Monatshoch. Händler wie Analysten setzen in Südkorea auf ein beschleunigtes Wachstum des BIP im vierten Quartal. Die Markterwartung liegt bei einem Zuwachs von 0,7 Prozent nach 0,4 Prozent in der dritten Periode. Die BIP-Daten werden am Mittwoch veröffentlicht.Das Schwergewicht Samsung Electronics legte um 1,8 Prozent zu, nachdem der Konzern Änderungen im Vorstand bekannt geben hatte, die insgesamt neun Führungskräfte bei dem Elektronikkonzern betreffen. LG Chem zogen um 6,3 Prozent an, hier stützten Meldungen über ein mögliches Gemeinschaftsunternehmen mit Hyundai Motor zum Bau von E-Autobatterien.In Hongkong belasten auch neue UnruhenDer Composite-Index in Schanghai tendierte freundlich. Die chinesische Zentralbank hatte ihr Leitzinsniveau zwar bestätigt, doch Analysten glauben, dass die Notenbank über kurz oder lang die Leitzinsen senken wird - um 50 Basispunkte bis Ende 2020, sagte Volkswirt Julian Evans-Pritchard von Capital Economics.Der HSI in Hongkong büßte 0,9 Prozent ein und war klar das Schlusslicht. Die zuletzt positiv aufgenommenen BIP-Daten aus China hatten den HSI über die Marke von Marke von 29.000 Zählern gehievt. Nun seien Gewinne mitgenommen worden, hieß es im Handel. Zudem sorgten laut Beobachtern erneute gewalttätige Proteste gegen die Regierung für Zurückhaltung, so dass der HSI wieder unter die psychologisch wichtige Marke fiel.Die Kasinobetreiberaktien Sands China und Galaxy Entertainment verloren 5,9 und 5,4 Prozent. Beide Titel waren zuletzt deutlich gestiegen.In Australien schloss der Leitindex 0,2 Prozent höher und damit den fünften Tag in Folge auf Rekordhoch. Im Rohstoffsektor legten BHP um 1,6 Prozent zu, Rio Tinto um 0,9 Prozent. Nach operativ und wetterbedingten Rückschlägen 2019 will Rio Tinto in diesem Jahr wieder mehr Eisenerz absetzen. Die Titel des Goldminenbetreibers Silver Lake schnellten um 6,7 Prozent nach oben nach einem verbesserten Ausblick. Super Retail Group sanken dagegen um 1,8 Prozent, nachdem der Einzelhandelskonzern einen Absatzeinbruch über Marktbefürchtungen wegen der Buschfeuer vermeldet hatte.Kogan brachen um 22,2 Prozent ein. Der australische Online-Einzelhändler hatte mit Umsätzen und Ergebnissen in seinem Zwischenbericht zum ersten Halbjahr enttäuscht.In Shenzhen kletterten Guoxuan um 10 Prozent. Der chinesische Batteriehersteller Guoxuan High-Tech Co hatte Gespräche über eine mögliche Kooperation mit Volkswagen bestätigt.Am Ölmarkt zogen die Preise an - beflügelt von Lieferausfällen aus Libyen und dem Irak. Die international gehandelte Sorte Brent verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 65,69 US-Dollar je Fass.Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD EndeS&P/ASX 200 (Sydney) 7.079,50 +0,22% +5,92%Nikkei-225 (Tokio) 24.083,51 +0,18% +1,63%Kospi (Seoul) 2.262,64 +0,54% +2,96%Schanghai-Comp. 3.095,79 +0,66% +1,50%Hang-Seng (Hongk.) 28.800,63 -0,90% +2,90%Taiex (Taiwan) 12.118,71 +0,24% +1,01%Straits-Times (Sing.) 3.276,33 -0,14% +1,81%KLCI (Malaysia) 1.588,88 -0,43% +0,44%BSE (Mumbai) 41.761,34 -0,44% +1,10%DEVISEN zuletzt +/- %Fr.,h % YTDEUR/USD 1,1087 -0,0% 1,1091 1,1135 -1,2%EUR/JPY 122,14 -0,0% 122,15 122,71 +0,2%EUR/GBP 0,8547 +0,2% 0,8532 0,8514 +1,0%GBP/USD 1,2971 -0,2% 1,3003 1,3079 -2,1%USD/JPY 110,17 +0,0% 110,13 110,20 +1,4%USD/KRW 1159,00 -0,2% 1161,44 1158,56 +0,3%USD/CNY 6,8635 +0,1% 6,8598 6,8607 -1,4%USD/CNH 6,8660 -0,0% 6,8663 6,8650 -1,4%USD/HKD 7,7681 -0,0% 7,7686 7,7697 -0,3%AUD/USD 0,6870 -0,1% 0,6877 0,6907 -2,0%NZD/USD 0,6608 -0,0% 0,6611 0,6647 -1,8%BitcoinBTC/USD 8.635,51 +0,1% 8.630,26 8.924,75 +19,8%ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 58,79 58,54 +0,4% 0,25 -3,7%Brent/ICE 65,19 64,85 +0,5% 0,34 -1,3%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.560,45 1.557,30 +0,2% +3,15 +2,8%Silber (Spot) 18,05 18,03 +0,1% +0,02 +1,1%Platin (Spot) 1.025,75 1.022,65 +0,3% +3,10 +6,3%Kupfer-Future 2,85 2,85 +0,1% +0,00 +1,8%Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/DJN/flf/gosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.