MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Rekorde an Wall Street stützen Kurse

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich am Freitag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Auf der einen Seite stützten positive Vorgaben aus den USA und ermutigende chinesische Konjunkturdaten, auf der anderen Seite enttäuschten japanische Wirtschaftsdaten. Händler sprachen von dünnen Umsätzen aufgrund der vielerorts durch die Weihnachtsfeiertage verkürzten Handelswoche und der dürftigen Nachrichtenlage.An der Wall Street hatten die Aktienkurse am Vortag neue Allzeithochs erreicht, nachdem der US-Einzelhandel rekordhohe Umsätze im Weihnachtsgeschäft vermeldet hatte. In China überzeugten die Gewinne der heimischen Industrieunternehmen, die im November auf Jahressicht um 5,4 Prozent gestiegen sind und damit so deutlich wie seit acht Monaten nicht mehr.Zur positiven Grundstimmung trugen auch Spekulationen auf sinkende Zinsen bei, nachdem der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang Erwartungen befeuert hatte, dass die chinesische Notenbank bald die Mindestreserveanforderungen für die heimischen Banken lockern könnte. Damit solle die Kreditvergabe an kleinere Unternehmen erleichtert werden, sagte Li. Die Analysten von Nomura rechnen mit einer Senkung der Mindestreserveanforderung um 50 Basispunkte zum chinesischen Neujahrsfest Ende Januar.Das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer lag jedoch auf dem endgültigen Abschluss eines "Phase-1"-Handelsabkommens zwischen den USA und China. Am Mittwoch hatte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums gesagt, Peking und Washington befänden sich in "enger Kommunikation über detaillierte Arrangements für die Unterzeichnung des Deals". An Heiligabend hatte US-Präsident Donald Trump gesagt, der "Deal ist fertig, und wird jetzt nur noch übersetzt". Auch kündigte er eine Unterzeichnungszeremonie mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping für Januar an. Dies stimmte auch die Anleger in Asien optimistisch.An der Börse in Schanghai gaben die Kurse anfängliche Gewinne im späten Handel ab. Der Composite-Index schloss 0,1 Prozent im Minus. In Hongkong ging es mit dem Hang-Seng-Index nach der zweitägigen Weihnachtspause um 1,3 Prozent nach oben. Im australischen Sydney gewann der S&P/ASX-200 0,4 Prozent. China ist wichtigster Abnehmer australischer Rohstoffe.Der Kospi in Seoul erholte sich von anfänglichen Verlusten und ging 0,3 Prozent höher aus dem Handel. Viele Anleger hätten sich vor den Dividendenstichtagen noch mit südkoreanischen Aktien eingedeckt, hieß es. Gestützt wurde der Kospi von Schwergewicht Samsung Electronics. Dessen Kurs stieg um 2 Prozent, nachdem die Analysten von Mirae Asset Daewoo die Gewinnschätzungen und das Kursziel für Samsung erhöht hatten. Sie vermuten, dass Samsung höhere Preise für Chips und höhere Umsätze mit faltbaren Smartphones erzielen werde. SK Hynix gewannen 1,3 Prozent.Die Tokioter Börse schloss 0,4 Prozent niedriger. Hier lasteten schwächere heimische Konjunkturdaten auf den Kursen. So sind die Einzelhandelsumsätze im November verglichen mit dem Vorjahr um 2,1 Prozent gesunken. Die Industrieproduktion schrumpfte im vergangenen Monat verglichen mit Oktober um 4,5 Prozent und damit deutlich stärker als die von Volkswirten prognostizierten 1,2 Prozent.Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD EndeS&P/ASX 200 (Sydney) 6.821,70 +0,40% +20,82%Nikkei-225 (Tokio) 23.837,72 -0,36% +19,54%Kospi (Seoul) 2.204,21 +0,29% +7,99%Schanghai-Comp. 3.005,04 -0,08% +20,50%Hang-Seng (Hongk.) 28.225,42 +1,30% +7,81%Taiex (Taiwan) 12.091,59 +0,75% +24,30%Straits-Times (Sing.) 3.228,12 +0,16% +4,98%KLCI (Malaysia) 1.608,00 +0,28% -5,15%BSE (Mumbai) 41.442,76 +0,68% +14,31%DEVISEN zuletzt +/- %Di,Uhr % YTDEUR/USD 1,1135 +0,4% 1,1096 1,1086 -2,9%EUR/JPY 121,91 +0,3% 121,59 121,26 -3,0%EUR/GBP 0,8549 +0,2% 0,8535 0,8571 -5,0%GBP/USD 1,3024 +0,2% 1,2997 1,2933 +2,2%USD/JPY 109,49 -0,1% 109,58 109,39 -0,2%USD/KRW 1160,63 -0,2% 1163,20 1161,87 +4,2%USD/CNY 6,9991 +0,0% 6,9965 7,0060 +1,8%USD/CNH 6,9962 +0,0% 6,9930 7,0057 +1,8%USD/HKD 7,7878 +0,0% 7,7872 7,7863 -0,6%AUD/USD 0,6955 +0,2% 0,6942 0,6921 -1,3%NZD/USD 0,6678 +0,2% 0,6668 0,6628 -0,5%BitcoinBTC/USD 7.160,26 -0,4% 7.189,26 7.264,26 +92,5%ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 61,91 61,68 +0,4% 0,23 +27,3%Brent/ICE 68,14 67,92 +0,3% 0,22 +23,1%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.508,94 1.510,80 -0,1% -1,87 +17,7%Silber (Spot) 17,82 17,90 -0,4% -0,08 +15,0%Platin (Spot) 947,60 946,85 +0,1% +0,75 +19,0%Kupfer-Future 2,84 2,85 -0,2% -0,00 +7,2%Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/DJN/cln/flfEND) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.