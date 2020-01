MÄRKTE EUROPA/Aktien erwischen guten Start in das Jahr 2020

02.01.2020 - 16:10 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)An den europäischen Aktienmärkten geht es am ersten Handelstag des Jahres 2020 nach oben. Stützende Impulse kommen aus China. Dort hat sich der Caixin-Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor zwar auf 51,5 von 51,8 Punkte verringert. Er blieb damit aber den fünften Monat in Folge im Wachstumsbereich. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie verharrte im Dezember bei 50,2 Punkten. Unterstützung kommt am Nachmittag ebenfalls von der Wall Street, wo die großen Indizes aufs Neue auf Allzeithoch notieren.Der DAX handelt nach einem verhaltenen Start am Nachmittag 1,1 Prozent höher bei 13.389 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 notiert 1,3 Prozent fester bei 3.795 Zählern. Aber auch die Anleihen tendieren höher, der Preis für die Feinunze Gold steigt um 0,6 Prozent auf 1.526 Dollar. Der Euro hält sich knapp unter der Marke von 1,12 stabil zum Dollar.In Österreich stößt die Regierungsbildung zwischen Konservativen und Grünen auf ein positives Echo. Dort geht es mit den Kursen um 1,3 Prozent nach oben.Chinesische Notenbank stellt mehr Liquidität freiPositiv wird auch gewertet, dass China die Geldgeschäfte der Banken erleichtert. Die dortige Notenbank hat die Mindestreserveanforderungen gesenkt. Nach Analystenschätzungen setzt sie damit etwa 115 Milliarden Dollar für das Geldsystem frei. Diese Geldschwemme war erwartet worden, um Liquiditätsengpässe vor dem chinesischen Neujahr Ende Januar zu vermeiden.Einen guten Start in das Jahr haben Finanzwerte, der Sektor legt europaweit um 1,8 Prozent zu. Zu den stärksten Gewinnern gehören die deutschen Banken, so legen Deutsche Bank um 4,4 und Commerzbank um 5,8 Prozent zu. Hierzu heißt es an der Börse, dass viele Fonds in diesem Sektor untergewichtet seien und ihre Quote hochführen.Airbus legen in Paris um knapp 2,5 zu. Positiv wird an der Börse ein Kreisebericht von Reuters gewertet, wonach das hauseigene Auslieferungsziel 2019 überboten wurde. "Damit würde auch der Cashflow-Eingang etwas schneller und stärker steigen", sagt ein Händler. Die Auslieferungszahlen für Dezember sollen in den kommenden Tagen vorgelegt werden.Vivendi verkauft Anteil von UMG an TencentEbenfalls in Paris stehen Vivendi (plus 1,4 Prozent) im Blick. Wie im Sommer angekündigt ist ein 10-Prozent-Anteil der Musiktochter Universal Music Group (UMG) an ein Konsortium unter Führung des chinesischen Internetriesen Tencent verkauft worden. "Das Multiple ist mit dem 33-fachen so hoch wie erhofft", kommentiert ein Händler. Interessant sei nun, ob Tencent auch die Call-Option ziehe. Denn zu den gleichen Konditionen sei bis Mitte Januar nächsten Jahres auch der Kauf eines weiteren 10-Prozent-Anteils möglich.Gegen die freundlichen Börsen geht es für den britischen Ölwert Tullow Oil um 7,8 Prozent nach unten. Die Verluste seien angemessen, meint ein Händler: "Sie haben sich bei beim Erschließen eines Ölfelds verschätzt." Die über drei Kilometer tiefe Explorationsbohrung Carapa-1 in den Gewässern vor Guyana habe eine deutlich geringere Ergiebigkeit gezeigt, als die Prognosen vor der Bohrung angedeutet hatten. Tullow hält 37,5 Prozent an dem Feld, an dem auch Total und Repsol beteiligt sind.Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTDEuro-Stoxx-50 3.794,70 1,32 49,55 1,32Stoxx-50 3.433,12 0,88 30,09 0,88DAX 13.389,48 1,06 140,47 1,06MDAX 28.594,31 0,99 281,51 0,99TecDAX 3.067,61 1,75 52,67 1,75SDAX 12.657,47 1,16 145,58 1,16FTSE 7.615,19 0,96 72,75 0,00CAC 6.050,04 1,20 71,99 1,20Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTDDt. Zehnjahresrendite -0,23 -0,05 -0,47US-Zehnjahresrendite 1,87 -0,05 -0,81DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.18 Uhr Mo, 17.19 Uhr % YTDEUR/USD 1,1174 -0,37% 1,1209 1,1216 -0,4%EUR/JPY 121,39 -0,42% 121,90 122,12 -0,4%EUR/CHF 1,0851 -0,03% 1,0873 1,0858 -0,1%EUR/GBP 0,8495 +0,38% 0,8476 0,8542 +0,4%USD/JPY 108,63 -0,06% 108,75 108,88 -0,1%GBP/USD 1,3155 -0,73% 1,3224 1,3130 -0,7%USD/CNH (Offshore) 6,9633 -0,04% 6,9620 6,9790 -0,1%BitcoinBTC/USD 7.120,01 -0,74% 7.083,26 7.224,76 -1,3%ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 61,32 61,06 +0,4% 0,26 +0,4%Brent/ICE 66,24 66,00 +0,4% 0,24 +0,4%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.527,55 1.517,38 +0,7% +10,17 +0,7%Silber (Spot) 18,01 17,85 +0,9% +0,16 +0,9%Platin (Spot) 985,80 964,50 +2,2% +21,30 +2,2%Kupfer-Future 2,80 2,80 +0,1% +0,00 +0,1%