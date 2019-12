MÄRKTE EUROPA/Börsen ziehen verfallsbedingt an

20.12.2019 - 12:47 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Europas Börsen ziehen am Freitagmittag etwas an. Im Handel wird zur Begründung auf den Verfall beim Euro-Stoxx-50-Index verwiesen, der auch andere Indizes mit nach oben gezogen habe. Um 13 Uhr verfallen Futures und Optionen auf den DAX. Am Abend verfallen dann die Optionen auf Einzelaktien. Händler erwarten vor allem bei liquiden Aktien, die in der Nähe runder Kursmarken notieren, ein kurzes Gefecht um das Überschreiten oder Unterbieten dieser Niveaus.Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 13.290 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,7 Prozent auf 3.767 Punkte nach oben. Keine Überraschung wird von der Brexit-Abstimmung im Londoner Parlament erwartet. Weil Premierminister Boris Johnson nun über eine komfortable Mehrheit verfügt, dürfte er mit dem vor der Wahl noch gescheiterten Abkommen mit der EU diesmal problemlos durchkommen. Insgesamt ist die Nachrichtenlage dünn.Royal Dutch Shell mit Wertminderungen"Unserer Ansicht nach ist es ein enttäuschender Ausblick auf das vierte Quartal", kommentieren die Berenberg Analysten neueste Aussagen von Royal Dutch Shell. Der Ölkonzern geht aufgrund des Ausblicks für das wirtschaftliche Makroumfeld davon aus, dass er im vierten Quartal Wertminderungen zwischen 1,7 und 2,3 Milliarden US-Dollar nach Steuern verbuchen muss. Die Aktie gibt um 1,2 Prozent nach.Neben dem Verfalltag sind Änderungen der Indexzusammensetzungen zu beachten, die nach dem Handelsende wirksam werden. Unter anderem steigen Teamviewer und Varta in den MDAX und den TecDAX auf. 1&1 Drillisch und Fielmann müssen aus dem MDAX absteigen in den SDAX. Für die Teamviewer-Aktie geht es um 1,1 Prozent nach oben.Adidas steigen nach guten Nike-Zahlen um 0,5 Prozent, Puma gewinnen 1,9 Prozent. Das US-Geschäft von Nike verlief etwas schwächer, Asien dagegen sehr gut. Die Nike-Aktie war nachbörslich gefallen, nachdem das Papier zuvor allerdings auf einem Rekordhoch geschlossen hatte.Nestle trennt sich von HertaNestle klettern um 1,1 Prozent. Der Lebensmittelriese verabschiedet sich von seinem Wurstgeschäft Herta. Der Konzern hatte bereits Anfang des Jahres angekündigt, auch angesichts der in vielen Ländern sinkenden Fleischnachfrage strategische Optionen für die Wurstmarke Herta zu prüfen. Die Schweizer wollen nur die vegetarische Produktlinie behalten und verkaufen den Rest nach Spanien.BBVA geben um 0,2 Prozent nach, nachdem die Bank eine 1,5 Milliarden Dollar schwere Berichtigung des Firmenwertes der US-Aktivitäten mitgeteilt hat.Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTDEuro-Stoxx-50 3.766,95 0,74 27,78 25,51Stoxx-50 3.421,33 0,81 27,57 23,96DAX 13.289,62 0,59 77,66 25,86MDAX 28.409,58 0,33 93,40 31,60TecDAX 3.052,46 0,20 6,19 24,58SDAX 12.391,37 0,09 11,60 30,31FTSE 7.589,70 0,21 15,88 12,57CAC 6.006,30 0,57 34,03 26,96Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTDDt. Zehnjahresrendite -0,23 0,00 -0,47US-Zehnjahresrendite 1,94 0,02 -0,74DEVISEN zuletzt +/- % Fr,Do,% YTDEUR/USD 1,1093 -0,28% 1,1118 1,1117 -3,2%EUR/JPY 121,31 -0,30% 121,48 121,53 -3,5%EUR/CHF 1,0880 -0,03% 1,0884 1,0876 -3,4%EUR/GBP 0,8511 -0,48% 0,8541 0,8545 -5,4%USD/JPY 109,36 -0,02% 109,27 109,32 -0,3%GBP/USD 1,3034 +0,20% 1,3015 1,3009 +2,1%USD/CNH (Offshore) 7,0012 +0,03% 7,0091 7,0017 +1,9%BitcoinBTC/USD 7.140,26 -0,10% 7.139,01 7.144,76 +92,0%ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 60,88 61,18 -0,5% -0,30 +25,2%Brent/ICE 66,24 66,54 -0,5% -0,30 +19,7%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.477,67 1.478,80 -0,1% -1,14 +15,2%Silber (Spot) 17,05 17,05 -0,0% -0,00 +10,0%Platin (Spot) 932,35 937,00 -0,5% -4,65 +17,1%Kupfer-Future 2,81 2,83 -0,7% -0,02 +5,8%Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.comDJG/mpt/rosEND) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.