MÄRKTE EUROPA/DAX greift nach Rekordhoch - Casino schwach

Von Thomas LeppertFRANKFURT (Dow Jones)Im Plus sind die europäischen Aktienmärkte in den Handel am Freitag gestartet. Damit folgen sie der Entwicklung an der Wall Street. Dort stieg der S&P-500-Index erstmals über die Marke von 3.300 Punkten und schloss mit 3.317 Punkten auf Rekordhoch. In welchem ruhigen Fahrwasser sich die US- Börsen bewegen, zeigt die niedrige Volatilität. So lag die Schwankungsbreite des breiten US-Index innerhalb der letzten 66 Handelstage Marktteilnehmern zufolge unterhalb von einem Prozent. Getreu dem Motto - America First -, ist die Wall Street momentan der Taktgeber.Als Neutral werden die Wachstumsdaten aus China eingestuft. Chinas Wirtschaftswachstum hat sich im vergangenen Jahr auf 6,1 Prozent abgeschwächt, ein Plus in dieser Höhe wurde an der Börse so erwartet. Angesichts eines rückläufigen Außenhandels und eines schwächeren Geschäftsklimas wuchs die Wirtschaft so langsam wie seit fast dreißig Jahren nicht.Im Fokus steht am Mittag der kleine Verfalltermin der Optionen auf die europäischen Indizes. Sie könnten für ein wenig Volatilität sorgen. Der DAX legt in diesem Umfeld um 0,7 Prozent auf 13.527 Punkte zu, damit rückt das Rekordhoch bei 13.597 Punkten wieder in greifbare Nähe. Der Euro-Stoxx-50 handelt 0,7 Prozent höher bei 3.802 Zählern, der Stoxx-Europe-600 handelt einmal mehr auf Rekordhoch.Baldiger Vergleich im Glyphosat-Prozess positiv für BayerGewinner im DAX ist mit einem Plus von 2,1 Prozent die Aktie von RWE, die von positiven Broker-Kommentaren profitiert. Für die Aktie von Bayer geht es um 1,1 Prozent nach oben. Positiv wird im Handel gewertet, dass sich der Mediator Ken Feinberg im Glyphosat-Rechtsstreit gegenüber Bloomberg dahingehend geäußert habe, dass er einen Vergleich zwischen Bayer und den Klägern innerhalb eines Monats als möglich erachte. "Eine schnelle Einigung wäre wünschenswert für Bayer", so ein Marktteilnehmer. Allerdings bestehe weiterhin Unsicherheit, in welcher Höhe ein Vergleich festgestellt werde. Dies sei der entscheidende Faktor. Dass die Zahl der Klagen im Vorfeld eines Vergleichs nochmals deutlicher anstiegen, sei dagegen keinen Überraschung.China Aircraft Leasing hat den Kauf von 40 Maschinen des Typs A321neo von Airbus (plus 1,5 Prozent) angekündigt. Die Erholungsbewegung bei Varta geht weiter, der Wert steigt um 5,3 Prozent.Casino nach Zahlen schwachDie Umsatzzahlen für das 4. Quartal des französischen Einzelhandelskonzerns Casino kommen an der Börse nicht gut an, für die Aktie geht es um 11 Prozent auf 34,26 Euro nach unten. Diese fielen in Frankreich noch niedriger als befürchtet aus, konnten aber teils durch ein gutes Geschäft in Brasilien kompensiert werden. Die Analysten von Jefferies verweisen darauf, dass auf Grund der auch weiter anhaltenden Streiks in Frankreich das 2019er Ziel eines EBIT-Wachstums von 10 Prozent mit 5 Prozent deutlich verfehlt werde.Positiv werden an der Börse die Zahlen von Richemont für das dritte Geschäftsquartal aufgenommen. Für die Aktie geht es um 5 Prozent nach oben. Insgesamt sei das Umsatzwachstum des Luxusgüterherstellers im Rahmen der Konsensschätzung zurückgegangen, die Qualität des Wachstums sei aber besser als gedacht gewesen. Die Analysten der RBC sprechen von der Bestätigung eines gesunden Momentums im für Richemont besonders wichtigen Schmuckgeschäft.Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTDEuro-Stoxx-50 3.798,60 0,65 24,46 1,43Stoxx-50 3.460,76 0,61 21,13 1,70DAX 13.517,20 0,65 87,77 2,02MDAX 28.639,12 0,59 168,73 1,15TecDAX 3.139,90 0,33 10,29 4,14SDAX 12.558,38 0,55 68,85 0,37FTSE 7.640,41 0,40 30,60 0,89CAC 6.085,09 0,76 46,06 1,79Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTDDt. Zehnjahresrendite -0,21 0,01 -0,45US-Zehnjahresrendite 1,82 0,01 -0,86DEVISEN zuletzt +/- % Fr,Do,Uhr % YTDEUR/USD 1,1136 -0,02% 1,1138 1,1132 -0,7%EUR/JPY 122,70 -0,00% 122,77 122,62 +0,7%EUR/CHF 1,0748 +0,01% 1,0754 1,0742 -1,0%EUR/GBP 0,8501 -0,18% 0,8517 0,8517 +0,5%USD/JPY 110,18 +0,01% 110,24 110,16 +1,3%GBP/USD 1,3079 +0,18% 1,3079 1,3071 -1,3%USD/CNH (Offshore) 6,8697 -0,11% 6,8697 6,8763 -1,4%BitcoinBTC/USD 8.921,00 +2,47% 8.919,25 8.639,01 +23,7%ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 58,62 58,52 +0,2% 0,10 -4,0%Brent/ICE 64,96 64,62 +0,5% 0,34 -1,6%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.554,83 1.552,55 +0,1% +2,28 +2,5%Silber (Spot) 18,01 17,95 +0,3% +0,06 +0,9%Platin (Spot) 1.013,85 1.004,90 +0,9% +8,95 +5,1%Kupfer-Future 2,87 2,85 +0,9% +0,03 +2,7%Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/thl/errEND) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.