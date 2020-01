MÄRKTE EUROPA/DAX schwach mit USA-Iran-Eskalation und Öl-Anstieg

03.01.2020 - 10:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Sorgen vor einer Eskalation im Mittleren Osten drücken am Freitag die Aktienkurse in Europa. Am zweiten Handelstag des Jahres belastet die US-Politik mit dem Raketenangriff auf den iranischen Chef der Al-Kuds-Brigaden, General Kassem Soleimani sowie den Vizechef Abu Mahdi al-Muhandis. Die Sorge ist groß, dass US-Präsident Trump durch einen Krieg von seinem Impeachment ablenken möchte. Der Iran hat bereits mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. Präsidentschaftskandidat Joe Biden warf US-Präsident Donald Trump vor, damit Dynamit in eine Zündholzschachtel zu werfen. Der DAX fällt 1,1 Prozent auf 13.244 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,7 Prozent auf 3.767 Zähler nach.Die Ölpreise sprangen reflexartig nach oben, ebenso werden die Aktien der Fluglinien abverkauft. Der europäische Sub-Index Travel & Leisure verliert 1,5 Prozent, Lufthansa fallen 7,5 Prozent, da hier zudem eine Abstufung durch Kepler belastet. Air France-KLM geben um 7 Prozent nach, IAG, Easyjet und Ryanair fallen bis zu 3 Prozent.Angst vor Eskalation treibt Ölpreis"Dies ist eine aggressive Machtdemonstration und eine regelrechte Provokation, die einen weiteren Krieg im Nahen Osten auslösen könnte", heißt es am Morgen von Stephan Innes, Marktstratege von Axi-Trader. Der DAX-Futures waren bereits im Nachthandel eingebrochen. Umgekehrt sprangen die Öl-Futures in der Spitze rund 6 Prozent nach oben. Ein Barrel der Sorte Brent kostet derzeit 68,20 Dollar nach 66 Dollar am Donnerstagabend. Europas Ölsektor zeigt sich daher als einzige Branche mit 0,8 Prozent im Plus.Die entscheidende Frage ist jetzt, wie weit beide Seiten zu gehen bereits sind", heißt es am Morgen von Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC-Partners. Dieser Konflikt habe das Potenzial, politisch und wirtschaftlich extreme Turbulenzen auszulösen. Der drastische Anstieg des Ölpreises sei möglicherweise erst "ein klitzekleiner Vorgeschmack" auf das, was da noch kommen könne.Am Kapitalmarkt zeigt sich dies in einer Flucht in sichere Häfen und dem Verkauf von Risiko-Assets wie Aktien: Auch die Futures auf den S&P-500-Index stehen unter Druck. Angesichts der hohen Bewertung der US-Aktien und der von vielen Charttechnikern als "ausgereizt" bezeichneten Kursziele könnte damit eine Konsolidierung eingeleitet werden. Umgekehrt legen Bundesanleihen kräftig zu, der Bund-Futures springt auf Zwei-Wochen-Hoch. Das Gold steigt auf 1.543 Dollar pro Feinunze.Wichtige Wirtschaftsdaten treten damit in den Hintergrund. In der Schweiz sind die Einkaufsmanager-Indizes etwas besser ausgefallen, in Frankreich stieg die Inflation stärker. In Deutschland steht die Verbraucherpreisinflation noch an, in den USA der ISM-Index. Dazu legt am Abend die US-Notenbank ihr Sitzungsprotokoll vor.Bei den Einzelaktien geben LMVH nur 0,4 Prozent nach. Hier berichten chinesische Medien, wegen der Hongkonger Proteste werde ein dortiges Geschäft geschlossen. In Deutschland fallen Grenke um 2,3 Prozent. Hier wird negativ gewertet, dass sich das Neugeschäft nicht mehr so stark entwickelt wie erhofft. Vom Ölanstieg belastet sind auch Autowerte mit Daimler, VW und BMW um bis zu 1,8 Prozent tiefer.Nestle zeigen sich in der Schweiz stabil dank ihres Aktienrückkaufprogramms. Nachdem die Börse in der Schweiz am Vortag wegen des Berchtoldstags geschlossen hatte, startet das Programm am Freitag. Der Lebensmittelkonzern werde erneut für 20 Milliarden Franken in den kommenden drei Jahren bis Ende 2022 zurückkaufen. Dies entspricht über 6,4 Prozent der Marktkapitalisierung.Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTDEuro-Stoxx-50 3.762,72 -0,80 -30,52 0,47Stoxx-50 3.414,50 -0,47 -16,08 0,34DAX 13.221,86 -1,23 -164,07 -0,20MDAX 28.413,37 -0,68 -194,93 0,36TecDAX 3.038,71 -0,81 -24,73 0,79SDAX 12.535,09 -0,88 -111,25 0,19FTSE 7.570,95 -0,44 -33,35 0,82CAC 6.009,02 -0,54 -32,47 0,52Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTDDt. Zehnjahresrendite -0,27 -0,05 -0,51US-Zehnjahresrendite 1,82 -0,06 -0,86DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.35 Uhr Do,Uhr % YTDEUR/USD 1,1151 -0,19% 1,1159 1,1195 -0,6%EUR/JPY 120,41 -0,69% 120,56 121,24 -1,2%EUR/CHF 1,0841 -0,11% 1,0833 1,0857 -0,1%EUR/GBP 0,8510 +0,11% 0,8512 0,8494 +0,6%USD/JPY 107,99 -0,51% 108,04 108,29 -0,7%GBP/USD 1,3102 -0,30% 1,3110 1,3180 -1,1%USD/CNH (Offshore) 6,9713 +0,18% 6,9686 6,9609 +0,1%BitcoinBTC/USD 7.234,51 +4,11% 7.206,26 7.096,51 +0,3%ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 63,08 61,18 +3,1% 1,90 +3,3%Brent/ICE 68,38 66,25 +3,2% 2,13 +3,6%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.544,49 1.529,90 +1,0% +14,59 +1,8%Silber (Spot) 18,18 18,05 +0,7% +0,13 +1,9%Platin (Spot) 987,30 979,00 +0,8% +8,30 +2,3%Kupfer-Future 2,79 2,83 -1,4% -0,04 -0,2%Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/mod/razEND) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.