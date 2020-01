MÄRKTE EUROPA/Etwas leichter - US-China-Deal im Fokus

15.01.2020 - 09:52 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Etwas leichter sind die europäischen Börsen am Mittwoch in den Handel gestartet. Mit Spannung wird am Abend auf die Unterzeichnung des Phase-1-Handelsabkommens zwischen den USA und China geblickt. Die Zeremonie ist am späten Nachmittag für 17.30 Uhr MEZ angesetzt. Euphorie kommt aber nicht auf: "Die gute Stimmung vor der Unterzeichnung wird einem Realitäts-Check unterzogen", sagt ein Marktteilnehmer. Und hier kehre nun Ernüchterung ein, weil Senkungen von Zöllen laut US-Regierung noch nicht vorgesehen sind. Sie würden erst für ein Phase-2-Abkommen verhandelt, berichten übereinstimmende Quellen.Der DAX gibt 0,3 Prozent nach auf 13.414 Punkte, der Euro-Stoxx-50 fällt 0,3 Prozent auf 3.768 Punkte.Technische Analysten zeigen sich indes entspannt gegenüber dem politischen Gerangel: "Der deutsche Leitindex befindet sich aktuell in einer gesunden Konsolidierung", sagt Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel. Die technische Situation deute weiterhin auf einen Test des Rekordstands bei 13.600 Punkten hin. Eintrüben würde sich die Situation erst unter 13.150 Punkten.Neben dem Handelsstreit konzentrieren sich die Marktteilnehmer weiter auf die US-Berichtsaison, und hier stehen mit den Zahlen von Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Blackrock die nächsten Impulse besonders für die Finanzbranche an. Aus Europa sind dazu diverse Zwischenberichte gekommen von Fraport, Metro, Persimmon und anderen. Daneben stehen das deutsche Wirtschaftswachstum und die US-Erzeugerpreise im Blick. Am Abend legt dann die Fed ihr Beige Book vor.ASMI erfreut - Fraport mit schwachen FrachtzahlenEin guter Ausblick von ASM International treibt die Aktien um 7,6 Prozent. Der Amsterdamer Zulieferer der Chip-Industrie kann von guter Nachfrage aus der Branche berichten. Der Investitionsbedarf der Tech-Hersteller scheint größer als erhofft zu sein, entsprechend lag der Auftragseingang höher.Druck auf Fraport lösen die Verkehrszahlen aus. Die Aktien fallen fast 3 Prozent. Die Passagierzahlen lagen im Dezember unter Vorjahr und auch unter dem schwachen November-Geschäft. "Nach der Prognosesenkung sind die Zahlen für das Gesamtjahr zwar ok", sagt ein Händler. Andererseits sei eine Erholung erst bei einer Trendwende nach oben wahrscheinlich. Zudem brachen im Dezember die Frachtzahlen um 7,4 Prozent regelrecht ein.Etwas unter Druck stehen auch die im DAX schwergewichteten Autoaktien. Hier werden Aussagen vom Auto-Gipfel mit Politikern in Berlin im Blick. Dort soll es um die Folgen des Umbruchs der Autoindustrie durch E-Mobilität gehen und die befürchteten Verluste von hunderttausenden Arbeitsplätzen. Daimler fallen 1,4 Prozent, VW und BMW 0,6 Prozent. Nutzfahrzeugbauer Traton steigen indes um 0,6 Prozent, hier wurden die Margenziele bestätigt.Unter Abstufungen leiden Aareal Bank mit minus 2,2 Prozent und Pfeiffer Vacuum mit minus 1,6 Prozent. Bei Salzgitter geht es nach der Gewinnwarnung vom Vortag weiter um 1 Prozent abwärts. Varta können sich hingegen nach ihrer Stabilisierung am Vortag weitere 0,4 Prozent höher über 81 Euro halten. Der Fall durch die 200-Tagelinie hatte am Vortag zu Käufen durch Schnäppchenjäger gesorgt.Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTDEuro-Stoxx-50 3.774,60 -0,01 -0,28 0,79Stoxx-50 3.432,67 0,11 3,71 0,87DAX 13.450,01 -0,05 -6,48 1,52MDAX 28.497,50 0,12 35,03 0,65TecDAX 3.106,31 0,23 7,26 3,03SDAX 12.453,04 0,00 -0,13 -0,47FTSE 7.633,85 0,15 11,50 1,06CAC 6.042,77 0,03 1,88 1,08Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTDDt. Zehnjahresrendite -0,20 -0,03 -0,44US-Zehnjahresrendite 1,79 -0,02 -0,89DEVISEN zuletzt +/- % Mi,Di,Uhr % YTDEUR/USD 1,1124 -0,03% 1,1136 1,1124 -0,8%EUR/JPY 122,30 -0,07% 122,42 122,48 +0,3%EUR/CHF 1,0753 -0,12% 1,0774 1,0771 -1,0%EUR/GBP 0,8553 +0,09% 0,8548 0,8553 +1,1%USD/JPY 109,93 -0,05% 109,93 110,09 +1,1%GBP/USD 1,3031 +0,07% 1,3031 1,3007 -1,7%USD/CNH (Offshore) 6,8922 +0,06% 6,8922 6,8833 -1,1%BitcoinBTC/USD 8.619,75 -1,58% 8.642,50 8.579,75 +19,6%ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 57,99 58,23 -0,4% -0,24 -5,0%Brent/ICE 64,36 64,49 -0,2% -0,13 -2,5%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.550,85 1.546,30 +0,3% +4,55 +2,2%Silber (Spot) 17,86 17,80 +0,4% +0,06 +0,1%Platin (Spot) 999,35 984,50 +1,5% +14,85 +3,6%Kupfer-Future 2,85 2,87 -1,0% -0,03 +1,7%Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/mod/errEND) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.