MÄRKTE EUROPA/Euro-Stoxx-50 markiert Jahreshoch - Qiagen mit Kurseinbruch

27.12.2019 - 18:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

8:47

12:00

17:00

Von Herbert RudeFRANKFURT (Dow Jones)An den europäischen Aktienmärkten haben die Kurse am Freitag überwiegend noch etwas zugelegt. Der Euro-Stoxx-50 markierte neue Jahreshöchststände, er stieg um 0,2 Prozent auf 3.782 Punkte. Der DAX zog um 0,3 Prozent auf 13.337 Punkte an - damit schloss der deutsche Leitindex noch ein gutes halbes Prozent unter seinem Jahreshöchststand. Gestützt wurde die Stimmung nach wie vor von den Rekordvorlagen der Wall Street. Alle drei großen Leitindizes markierten am Freitag im frühen Geschäft erneut Rekordstände. Für eine positive Stimmung sorgten zudem die Aussichten auf einen baldigen Abschluss des Teil-Handelsabkommens zwischen den USA und China sowie gute US-Einzelhandelsdaten aus dem Weihnachtsgeschäft.Die Einzelhandelsaktien stellten so auch den größten Gewinner unter den europäischen Branchenindizes. Ihr Stoxx-Sektorenindex gewann 1 Prozent. Dahinter folgten Minenwerte (plus 0,7 Prozent) und Versorger (plus 0,5 Prozent).Qiagen brechen ein - Prämie wird ausgepreistDie Aktie des Biotechnologie-Unternehmens Qiagen brach um 18,2 Prozent ein und belastete damit sowohl den MDAX als auch den TecDAX. Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen will sich nun doch nicht übernehmen lassen. Wie der Konzern mitteilte, ist die Gesellschaft nach Prüfung potenzieller strategischer Alternativen zu dem Schluss gekommen, "dass die eigenständige Durchführung ihrer aktuellen Planungen die beste Möglichkeit zur Steigerung des künftigen Wertpotenzials darstellt". Anleger zeigten sich enttäuscht und eine erwartete Verkaufsprämie wurde an der Börse nun ausgepreist.Im DAX standen Fresenius Medical Care mit einem Plus von 2 Prozent an der Gewinnerspitze. Händler sprachen von technisch orientierten Käufen. MTU und Deutsche Post folgten mit jeweils gut 1 Prozent Plus.Vergleichsweise resistent gegen die neuen Streikankündigungen zeigten sich Lufthansa, die lediglich 0,2 Prozent niedriger notierten. Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo will die Tochter Germanwings um die Jahreswende bestreiken. Jüngst hatte die Lufthansa die Flugausfälle aber vergleichsweise gut kompensieren können.Die Aktie von Teamviewer geriet aufgrund der jüngst erfolgten Aufnahme in den MDAX und den TecDAX stärker in den Fokus der Anleger. Für sie ging es um 5,4 Prozent nach oben. Im SDAX stiegen Amadeus Fire um 5,8 Prozent. Damit hielt das Kaufinteresse an, das von der Übernahme von Comcave ausgelöst worden war. Compugroup gewannen mit einer Übernahme in Frankreich 2,2 Prozent.. Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung. stand absolut in % seit. JahresbeginnEuropa Euro-Stoxx-50 3.782,27 +7,88 +0,2% +26,0%. Stoxx-50 3.435,54 +5,80 +0,2% +24,5%. Stoxx-600 419,74 +0,88 +0,2% +24,3%Frankfurt XETRA-DAX 13.337,11 +36,13 +0,3% +26,3%London FTSE-100 London 7.638,17 +5,93 +0,1% +13,4%Paris CAC-40 Paris 6.037,39 +7,84 +0,1% +27,6%Amsterdam AEX Amsterdam 611,01 +1,68 +0,3% +25,2%Athen ATHEX-20 Athen 2.306,00 +18,29 +0,8% +43,4%Brüssel BEL-20 Bruessel 3.996,35 +4,23 +0,1% +23,2%Budapest BUX Budapest 0,00 0,00 0,0% +17,5%Helsinki OMXH-25 Helsinki 4.255,80 +7,10 +0,2% +15,5%Istanbul ISE NAT. 30 Istanbul 137.740,28 +33,83 +0,0% +20,5%Kopenhagen OMXC-20 Kopenhagen 1.146,54 +4,25 +0,4% +28,6%Lissabon PSI 20 Lissabon 5.231,29 +38,02 +0,7% +11,4%Madrid IBEX-35 Madrid 9.700,50 +38,70 +0,4% +13,6%Mailand FTSE-MIB Mailand 23.757,60 -140,82 -0,6% +30,4%Moskau RTS Moskau 1.549,40 +14,55 +0,9% +45,3%Oslo OBX Oslo 846,70 -2,71 -0,3% +14,5%Prag PX Prag 1.119,33 +4,60 +0,4% +13,5%Stockholm OMXS-30 Stockholm 1.798,04 +2,38 +0,1% +27,6%Warschau WIG-20 Warschau 2.151,74 +9,20 +0,4% -5,5%Wien ATX Wien 3.212,54 -8,40 -0,3% +17,0%Zürich SMI Zuerich 10.730,15 +5,81 +0,1% +27,3%DEVISEN zuletzt +/- % Fr.,Uhr Do, 22.20 Uhr % YTDEUR/USD 1,1174 +0,70% 1,1125 1,1102 -2,5%EUR/JPY 122,34 +0,62% 121,83 121,72 -2,7%EUR/CHF 1,0885 -0,06% 1,0898 1,0895 -3,3%EUR/GBP 0,8535 +0,01% 0,8543 0,8540 -5,2%USD/JPY 109,48 -0,09% 109,51 109,64 -0,2%GBP/USD 1,3092 +0,72% 1,3023 1,3000 +2,6%USD/CNH (Offshore) 6,9942 +0,02% 6,9949 6,9919 +1,8%BitcoinBTC/USD 7.175,76 -0,19% 7.182,26 7.219,01 +92,9%ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 61,74 61,68 +0,1% 0,06 +27,0%Brent/ICE 68,14 67,92 +0,3% 0,22 +23,1%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.513,64 1.510,80 +0,2% +2,84 +18,0%Silber (Spot) 17,93 17,90 +0,2% +0,03 +15,7%Platin (Spot) 951,50 946,85 +0,5% +4,65 +19,5%Kupfer-Future 2,82 2,86 -1,1% -0,03 +6,2%Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/hru/rosEND) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.