MÄRKTE EUROPA/Fest - DAX visiert dank Nahostentspannung Rekordhoch an

FRANKFURT (Dow Jones)Die Erholung an den europäischen Aktienmärkten nach den Raketenangriffen im Irak setzt sich am Donnerstag ungebremst fort. Die Reaktion von US-Präsident Donald Trump am Vorabend auf die iranische Vergeltungsaktion zeigt keine Anzeichen einer weiteren Eskalation der Lage enthalten - eher im Gegenteil. Bei den Angriffen seien keine US-Bürger zu Schaden gekommen, sagte Trump und kündigte neue Wirtschaftssanktionen an, jedoch keine militärische Reaktion. Das sorgt für Kauflaune.Der DAX steigt im frühen Handel um 1,5 Prozent auf 13.516 - damit rückt das Allzeithoch bei 13.597 in greifbare Nähe. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,9 Prozent auf 3.805 nach oben.Mit der Entspannung im Nahost-Konflikt verlieren zugleich die sogenannten sicheren Häfen an Attraktivität. Der Ölpreis der Sorte Brent ist um rund 6 Dollar zurückgefallen auf 65,60 je Fass und damit ein Zweiwochentief. Der Goldpreis kommt von 1.611 auf 1.545 Dollar weiter zurück und am Anleihemarkt stabilisieren sich die Kurse nach den jüngsten Verlusten bestenfalls.Der guten Stimmung zuträglich sind deutsche Produktionsdaten, die im November besser als erwartet ausgefallen sind. Insbesondere nach den enttäuschende Auftragseingängen vom Vortag überrascht das positiv. Auch wurde der Oktober-Wert kräftig nach oben revidiert. Dass die Weltbank ihre globale Wachstumsprognose um 0,2 Prozent gesenkt hat, belastet derweil nicht.Im Tagesverlauf werden noch die VDMA-Auftragseingänge gemeldet. In den USA sprechen außerdem vier Notenbanker zur Geldpolitik, was für Impulse sorgen könnte.Evotec von Allianz mit Bayer gestützt - Cancom brechen einBei den Einzelwerten geht es für Evotec um 2,8 Prozent nach oben. Das Biotechnologieunternehmen hat mit dem Pharmariesen Bayer seine Partnerschaft erweitert. Ziel ist die Entwicklung klinischer Kandidaten für die Behandlung von Unfruchtbarkeit. Evotec winken dadurch in Summe Meilensteinzahlungen von mehr als 330 Millionen Euro. Unmittelbar erhält das Unternehmen 16,5 Millionen.Cancom verlieren dagegen knapp 9 Prozent, nachdem der Vorstandschef Thomas Volk das Unternehmen überraschend verlässt. "Es scheint Streit über die strategische Ausrichtung zu geben", kommentiert ein Händler. "So etwas verunsichert die Börse, weil es bedeuten könnte, dass das Geschäftsmodell doch nicht so klar oder erfolgversprechend ist".Aixtron profitieren von einer Kaufempfehlung und gewinnen 7,1 Prozent, Morphosys ebenfalls nach einer Kaufempfehlung rund 3 Prozent.Ein überraschend kräftiger Anstieg der Passagierzahlen treibt den Kurs von Air France-KLM um 3,8 Prozent nach oben. Marks & Spencer fallen dagegen in London gegen den festen Markt um 8 Prozent zurück. Der Zwischenbericht des Einzelhändlers belastet, denn das Weihnachtsgeschäft konnte die Hoffnungen nicht erfüllen.Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTDEuro-Stoxx-50 3.804,96 0,86 32,40 1,60Stoxx-50 3.447,74 0,69 23,61 1,31DAX 13.511,69 1,44 191,51 1,98MDAX 28.581,62 0,72 203,82 0,95TecDAX 3.091,50 1,55 47,24 2,54SDAX 12.650,18 1,06 133,28 1,11FTSE 7.610,43 0,47 35,50 0,43CAC 6.066,27 0,59 35,28 1,48Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTDDt. Zehnjahresrendite -0,24 0,01 -0,48US-Zehnjahresrendite 1,87 0,00 -0,81DEVISEN zuletzt +/- % Do,Mi,% YTDEUR/USD 1,1115 +0,04% 1,1114 1,1114 -0,9%EUR/JPY 121,54 +0,29% 121,43 120,90 -0,3%EUR/CHF 1,0827 +0,09% 1,0824 1,0790 -0,3%EUR/GBP 0,8489 +0,10% 0,8482 0,8489 +0,3%USD/JPY 109,34 +0,23% 109,26 108,74 +0,5%GBP/USD 1,3092 -0,07% 1,3105 1,3094 -1,2%USD/CNH (Offshore) 6,9299 -0,10% 6,9242 6,9444 -0,5%BitcoinBTC/USD 7.921,26 -1,79% 7.938,51 8.268,01 +9,9%ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTDWTI/Nymex 60,06 59,61 +0,8% 0,45 -1,6%Brent/ICE 65,73 65,44 +0,4% 0,29 -0,4%METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTDGold (Spot) 1.547,71 1.556,80 -0,6% -9,10 +2,0%Silber (Spot) 17,93 18,10 -1,0% -0,18 +0,4%Platin (Spot) 955,35 953,80 +0,2% +1,55 -1,0%Kupfer-Future 2,81 2,81 +0,1% +0,00 +0,6%Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.comDJG/mpt/gosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.